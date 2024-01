Il prossimo avversario. La Fortis Juventus affronta oggi la Nuova Foiano

Il cammino della Fortis Juventus, prossima avversaria della squadra di Magrini, inizierà questo pomeriggio, sul proprio campo, con la Nuova Foiano, momentaneamente scavalcata dalla Sinalunghese. I ragazzi di Magera hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa della graduatoria: al momento sono quart’ultimi, con 17 punti all’attivo (gli stessi dell’Asta Taverne), 10 conquistati tra le mura amiche e 7 in trasferta, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Tredici i gol realizzati in 16 giornate (5 in casa e 8 in trasferta), 17 quelli subiti (5 in casa e 12 in trasferta). Con la sconfitta di ieri a Sinalunga dell’Audax Rufina (18 punti) i borghigiani hanno oggi una grandissima chance di salire posizioni e presentarsi alla partita con la Robur sulle ali dell’entusiasmo. Sul mercato, la Fortis Juventus, per rafforzarsi, ha concluso diverse operazioni, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite: da sottolineare gli ingaggi dell’attaccante Facundo Piazze e del centrocampista Muho Klajdi, già a disposizione del tecnico biancoverde, entrambi, per la partita di questo pomeriggio con la Nuova Foiano.