Il protagonista. Onofri, il difensore con il vizio dell’assist. Sua l’impronta su tre gol: "Azioni che proviamo»

Matteo Onofri, che di ruolo fa il difensore, è stato forse il principale protagonista del successo giallorosso al Lungobisenzio di Prato contro la Zenith Prato. Nel 5-0 rifilato alla matricola toscana, il ventenne ‘centrale’ ex San Marino, ha messo la firma sugli assist dei primi 3 gol. Suoi, dunque, gli ultimi passaggi per la doppietta di Manuzzi e per la rete di Lo Bosco: "Mi ha fatto molto piacere aver potuto aiutare la squadra nei primi 3 gol che, probabilmente, sono stati anche i più importanti per indirizzare la partita nel binario giusto. D’altronde sono situazioni che proviamo in allenamento. Soprattutto il primo gol di Manuzzi è una verticalizzazione che cerchiamo di riprodurre spesso in allenamento ed è venuta bene, perciò siamo davvero contenti". L’avvento di Marchionni sulla panchina giallorossa sta dando frutti copiosi: "Analizzando il nostro ‘storico’ con mister Marchionni – ha proseguito Onofri – abbiamo rilevato che, nelle prime partite disputate, eravamo stati poco pericolosi anche nell’attacco della profondità e nel riempire l’area di rigore. Abbiamo quindi lavorato molto per migliorare, in particolare, questo aspetto. Adesso i nostri attaccanti si fanno trovare pronti con maggior frequenza e su ogni pallone".

Poi ci sono i dati individuali. Per Onofri si sta concretizzando un bel salto di qualità: "L’anno scorso alla Victor San Marino ho realizzato 2 gol, ma nessun assist. L’assist per Manuzzi nel match contro il San Marino è stato il 1° in serie D per il sottoscritto. Mi fa piacere averne fatti altri nel corso dello stesso match, e spero di continuare così ad aiutare la squadra, che siano gol o assist". Da Antonioli a Marchionni, sembra che siano cambiate parecchie cose, peraltro in pochissimo tempo, dai risultati alla classifica: "Mister Marchionni – ha confermato Onofri – ci ha dato entusiasmo e una forte carica, soprattutto dal punto di vista mentale dell’approccio alle partite. Stiamo dimostrando di essere sempre più aggressivi e di approcciare bene alle gare, e questo sta dando i frutti, come ad esempio il 2° gol, che è nato da un recupero ‘alto’ con una ‘aggressione’ sul portatore di palla avversario. Proprio questo è l’aspetto che mister Marchionni cerca di trasmetterci". Il 5-0 di domenica sulla Zenith va anche interpretato. I limiti dell’avversario sono stati evidenziati dalla ‘fame’ dei giallorossi: "Guardando il tabellino del match – ha concluso Onofri – sembra sia stata una partita facile. Come abbiamo già visto sulla nostra pelle, in serie D, di partite facili non ce ne sono".