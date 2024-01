Il protagonista: parla Filippo Boccardi. "Era importante ripartire con un successo. Mi diverto. Creata una bella atmosfera»

Una doppietta alla Fortis e tre punti in più in classifica per la Robur. Filippo Boccardi (nella foto) si gode la vittoria. "Era importante ripartire con un successo – afferma l’attaccante –: durante la sosta abbiamo lavorato sodo e non vedevamo l’ora di tornare a giocare. Sono contento di aver segnato, di testa o di piede è indifferente". Sei le marcature stagionali del bianconero. "Sono soddisfatto – sottolinea –, mi dispiace semmai per l’infortunio che mi ha costretto a fermarmi per oltre un mese. Ho preso una botta alla prima giornata, le successive le ho giocate con il dolore, finché non è diventato insopportabile: gli esami hanno evidenziato una lesione. Fisicamente sono leggero e fortunatamente riesco a ritrovare la condizione velocemente, ma fuori ci sono rimasto parecchio…". "Sì, in campo mi diverto – aggiunge Boccardi –, ma perché si è creata una bella atmosfera, tutti ci teniamo a far vedere quanto valiamo. Anche i giovani si stanno facendo valere. E sinceramente, conoscendo bene il mister e vedendo i giocatori in rosa, non sono sorpreso di essere primo a questo punto della stagione". Questa squadra, con riferimento agli over, sembra già pronta per il prossimo anno. "E’ una cosa che pensiamo tutti: noi siamo disponibili a rimanere, è il nostro obiettivo".

Angela Gorellini