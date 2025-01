Il punto d’oro del Tuttocuoio

TUTTOCUOIO 1 LENTIGIONE 1

TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Bardini, Veron, Fino, Boiga, Di Natale (39’ Benericetti), Sansaro (5’ Renda), Casari Bertona, Russo (71’ Haka), Centonze (71’ Chiti). A disp.: Dainelli, Severi, Fiscella, Del Rosso, Salto. All.: Firicano.

LENTIGIONE: Gasperini, Sabba, Capiluppi, Nanni, Cavacchioli, Lombardi, Battistello (73’ Babbi), Alessandrini, Bonetti (85’ Martini), Pastore (87’ Mordini), Nappo. A disp.: Delti, Cortesi, Pari, Manco, Grieco, Cabassa. All.: Cassani.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Reti: 24’ Sabba, 76’ Benericetti.

Il 2025 comincia con una grande prestazione del Tuttocuoio, che in rimonta ha fermato sull’1-1 il quotato Lentigione al Leporaia. Il punto assume ancor più valore vista la situazione di piena emergenza nella quale ha dovuto lavorare Firicano (assenti Massaro, Acosty e Lorenzini oltre alle precarie condizioni fisiche di Fino, Del Rosso, Salto e Benericetti), che nel primo tempo ha perso per infortunio Sansaro e Di Natale.

La prima frazione è stata di marca ospite, con il Lentigione pericoloso con Alessandrini al 21’ (palla fuori a porta spalancata) e poi in rete appena 4’ dopo con Sabba, capace di infilare l’angolo alto dove Carcani non può arrivare. Ancora gli emiliani pericolosi alla mezzora con Nanni (palla fuori di pochissimo), mentre il Tuttocuoio si è fatto vede con Boiga che al 34’ ha costretto alla deviazione in angolo Gasperini, prima che Carcani si sia dovuto superare per neutralizzare una punizione di Nappo a 1’ dal tè.

Nella ripresa, quando gli ospiti sembravano aver preso di nuovo in mano il gioco, sugli sviluppi di un angolo dopo un’accesa mischia è stato Benericetti a trovare il varco giusto con un tocco sotto misura per l’1-1. Nel finale è ancora Alessandrini a sfiorare il vantaggio, ma la parata di piede di Carcani è stata decisiva e il pareggio salvo.

Risultati 18a giornata girone D: Imolese-Corticella 2-2. Piacenza-Cittadella Vis Modena 4-1, Pistoiese-Fiorenzuola 2-0, Prato-Ravenna 0-3, Sammaurese-Forlì 0-2, San Marino-Tau Calcio 0-5, Sasso Marconi-Progresso 1-1, Tuttocuoio-Lentigione 1-1, Riccione-Zenith Prato 1-3.

Classifica: Forlì 42 punti, Ravenna 41, Tau Calcio 39, Pistoiese 34, Lentigione 33, Imolese 30, Tuttocuoio 28, Prato 22, Sasso Marconi, Piacenza e Cittadella Vis Modena 21, Progresso e Zenith Prato 19, Riccione e Corticella 18, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12.

s.l.