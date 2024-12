Il punto sul mercato azzurro con Morandini. La Sangio a caccia di rinforzi. Casting per sostituire Sabattini

L’addio di Lorenzo Sabattini (nella foto), il cui destino potrebbe essere diviso tra Pistoia e Piacenza, ha creato un problema di non poco conto all’interno della Sangiovannese. Per Marco Bonura che si ritrova, in un sol colpo, senza il giocatore tatticamente più completo a centrocampo e per la società, chiamata adesso a cercare un degno sostituto per affrontare un girone di ritorno che, come sempre, si preannuncia pieno di insidie. È Giuseppe Morandini, direttore generale azzurro, a fare il punto della situazione: "Assieme a tutta la dirigenza abbiamo provato a far desistere Sabattini dal suo intento ma non c’è stato nulla da fare, nella sua testa la decisione era già stata presa da alcune ore e quando un giocatore non è più contento di restare in un posto, non possiamo far altro che arrivare a un accordo per la rescissione. Trovare un calciatore delle sue caratteristiche, per quello che la società ha a disposizione, non è per niente semplice ma qualche chiacchiera c’è e vedremo se sfocerà in qualcosa di concreto. Sarà tutto rinviato all’anno prossimo? Non è detto, c’è caso che possa arrivare anche prima della trasferta di Terranuova e magari essere tra i convocati non in campo dal primo minuto. Ci stiamo provando, viceversa nella sosta natalizia ci metteremo al lavoro per trovare il suo sostituto".

Mas.Bag.