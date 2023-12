Il punto sulle pratesi. Juniores regionali, il Viaccia arranca

E’ un bilancio in chiaroscuro quello al giro di boa del campionato Juniores regionali per le formazioni pratesi. Dopo il pareggio interno per 2-2 al Martini nel derby contro il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, il Poggio a Caiano è uscito dalla zona Coppa Toscana e adesso si ritrova a inseguire Scandicci e Rinascita Doccia. Il Csl Psc è invece a metà classifica, ma la zona a rischio è molto vicina visto che Audace Legnaia, Montespertoli e Atletica Castello sono tutte lì in un fazzoletto. Chi invece dovrà lottare per strappare la permanenza in categoria è il Viaccia, che chiude l’anno al penultimo posto a quota 10 punti. I segnali nelle ultime giornate sono stati comunque positivi e l’ultima sconfitta per 3-1 sul campo del Rinascita Doccia rientra fra quelle preventivate. Da gennaio per i rossoblù, però, sarà necessario un cambio di passo, soprattutto negli scontri diretti, così da abbandonare al più presto la zona calda.