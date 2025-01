Il punto sulle trattative di mercato. Pontedera e Gubbio su Gaddini. Cutolo: "Non serve avere fretta»

"Non abbiamo necessità o obbligo di inserire un’altra pedina. Se poi il mercato offrirà un’opportunità che riteniamo di dover cogliere per alzare ulteriormente il livello della rosa allora ci muoveremo, altrimenti possiamo restare così anche perché con gli innesti di Gilli e Capello abbiamo sistemato i due reparti nei quali avevamo necessità di intervenire per migliorare e lo abbiamo fatto." Nello Cutolo fa il punto sul mercato dell’Arezzo a margine della conferenza stampa di Alessandro Capello. Seduto a fianco del nuovo centravanti amaranto il direttore sportivo precisa la strategia da qui al 3 febbraio. "Stiamo lavorando in uscita per trovare una collocazione a Gaddini. Su di lui ci sono vari club compreso il Pontedera prossimo avversario. Dopo di che valuteremo il da farsi, ma una cosa è sicura: non prenderemo qualcuno giusto per prendere". Poi aggiunge. "Ringrazio il presidente perché in questo mercato sta mandando messaggi chiari alla piazza di quella che è la direzione nella quale sta andando la società. Siamo ambiziosi e non ci fermiamo: l’obiettivo è continuare a crescere". Tornando alle trattative, su Gaddini oltre al Pontedera ci sono anche Campobasso e Gubbio. Probabile che i discorsi riprendano dopo la gara di lunedì. In entrata proseguono i sondaggi per capire se può liberarsi i profilo giusto, ma come ha dichiarato Cutolo, senza assilli. Nelle ultime ora è stato accostato al cavallino il centrocampista Giorgio Galli, attualmente in forza al Lecco. Nel reparto mediano l’Arezzo sta aspettando sopratutto i recuperi dei due lungodegenti Damiani e Chierico. Due rientri che equivalgono, di fatto, a due nuovi acquisti. La sessione invernale di calcio mercato terminerà lunedì 3 febbraio alle 24. Fino a quel momento la lista può può essere variata in qualsiasi momento.

Andrea Lorentini