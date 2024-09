Il Quattro Castella c’è . Guastalla: flop interno

Nulla di fatto nella sfida fra i fratelli bomber Majcol e Luigi Gualtieri. Ci pensa il fantasista Silipo con due invenzioni a sancire il blitz in rimonta (1-2) del Quattro Castella sulla Barcaccia, passata con la stilettata a fil di palo di Bezzecchi al 1’ della ripresa che s’infila fra una selva di gambe su tocco corto da calcio d’angolo. L’ex bagnolese impatta su punizione da oltre 30 metri, quindi recupera una palla sulla tre-quarti e scaglia dal limite un destro rasoterra imprendibile, quindi la difesa biancazzurra respinge gli assalti dei gialloverdi fermati in avvio di gara da un super Iselle su conclusione di Falbo. Prezioso pari esterno per la matricola assoluta Atletico Bibbiano Canossa del trainer Unni sul campo del Team Traversetolo, pericoloso con l’ex granata Orlandini e con Cortellazzi, mentre i reggiani si fanno minacciosi con Tognoni, Bellocchi e l’ex castellese Stradi. Hurrà esterno all’inglese per la FalkGalileo del trainer Genitoni a Viadana dove è decisivo il bomber Attolini con un gol per tempo: su imbucata di Grotti, perfetto diagonale dal cuore dell’area, quindi piattone dal dischetto su cross di Arcuri. Manca solo il gol nel nulla di fatto fra Virtus Libertas e Rubierese; unico neo l’infortunio al centrocampista biancorosso Vena, fra l’altro ex di turno, sottoposto ad accertamenti alla spalla. Inatteso capitombolo interno per il Guastalla sorpreso (1-2) dalla neo-promossa modenese Corlo che scappa con l’inzuccata di Marino su angolo, viene ripresa dall’autorete di Caselli propiziata da una sgroppata di Bulgarelli, ma la spunta col rasoterra di Tazzioli. Un’inzuccata dello stopper Tosi a tempo scaduto consegna (2-1) derby e i primi tre punti stagionali al Boca Barco sulla Campeginese troppo ingenua, come al 30’ quando Vicentini si fa cacciare per un’entrata troppo decisa. La matricola aveva avuto la forza di annullare il vantaggio di Galasso segnato in azione di ripartenza con la spizzata di Ruggeri. I punteros Signoriello e Zani (acquisto estivo dal Guastalla) imbucano nel primo tempo e indirizzano pro Povigliese il derby casalingo contro il neo-retrocesso Atletic Progetto Montagna. I bismantovini reagiscono nella ripresa e mettono in una metà campo la truppa giallorossa che riesce però a difendersi con ordine. Disco rosso in terra modenese per il Daino Santa Croce battuto (1-2) dalla Solierese; il centrocampista Oliva aveva siglato il provvisorio pari all’ora di gioco. Buona la prima per la Virtus Correggio del confermato trainer Carretti che regola di misura (1-0) la Madonnina grazie a capitan Culzoni che al 15’, servito da un pregevole colpo di tacco di Guidetti, infila di giustezza con un calibrato piatto. Pari a reti bianche fra gli Original Celtic Bhoys e la matricola Campogalliano.