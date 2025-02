Il rammarico del Pontedera: "Più attenzione nei dettagli"

Anche per i protagonisti in campo l’impressione è che con un po’ più di attenzione e di precisione la sconfitta in casa della Torres (1-0) si sarebbe potuta evitare. Dopo quelle dell’allenatore Leonardo Menichini, a suggellare questa sensazione sono arrivate le parole di Mattia Gaddini e di Simone Calvani. "Giocavamo contro la terza forza del campionato – ha dichiarato nel dopo partita l’ala del Pontedera - che sapevamo essere una squadra forte, e in più venire a giocare qui in questo stadio non è per niente facile. Alla fine penso che comunque abbiamo fatto una buona partita, e probabilmente se stavamo un pochino più attenti su qualche dettaglio, che poi sono quelli che fanno la differenza, forse potevamo portare avanti lo 0-0 per giocarcela nel finale, quando abbiamo preso un palo con Espeche, al quale l’arbitro ha fischiato un fuorigioco dubbio". "Penso però – ha proseguito l’ex Arezzo - che la gara sia stata piuttosto equilibrata. Noi abbiamo difeso abbastanza bene e abbiamo avuto anche un paio di occasioni che se fossimo riusciti a concretizzare, magari avrebbero potuto far cambiare la partita mettendola in nostro favore. Però è andata così e ora non possiamo più farci niente".

A chi gli chiede qualcosa sul futuro, Gaddini ribatte in questo modo: "Noi cerchiamo di pensare partita dopo partita. Fino a poche settimane fa eravamo in una situazione di classifica più complicata, ora che siamo in una zona un po’ più serena magari ci sta di poter pensare a qualcosa di diverso dalla salvezza. Ma dopo tre vittorie sono arrivate due sconfitte e la classifica è corta, quindi basta un risultato a farti trovare un pochino più su o più giù. Perciò dobbiamo fare come ha detto il mister, pensare a una partita alla volta e poi quando abbiamo raggiunto il nostro obiettivo della salvezza, vediamo cosa fare". Anche per il portiere granata i concetti sono i medesimi. "Sapevamo di dover fare una gara tosta – ha spiegato Calvani - contro una Torres forte. Direi che ci è mancato il tiro finale, un po’ di lucidità a finalizzare. Per il resto abbiamo fatto una buona gara, perché se la qualità degli avversari può metterci in difficoltà, molto dipende anche da come ci atteggiamo. Comunque adesso guardiamo avanti, lavorando in settimana con gli allenamenti e sicuramente riusciremo a vincere nelle prossime gare". A cominciare magari da quella di sabato, in casa col Gubbio, avversario che sta un punto sopra in classifica, in decima posizione.

Stefano Lemmi