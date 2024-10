Il Ravenna oggi contro l’ostacolo Riccione: "Va data continuità alla prestazione di Imola"

Il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio, alle 15, al ‘Calbi’ di Cattolica per affrontare l’United Riccione nel primo turno infrasettimanale della stagione (arbitro Palmieri di Brindisi; settore ospiti a 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna). Comincia così un tour de force che – fra campionato, recuperi e Coppa Italia – porterà i giallorossi in campo 6 volte in 18 giorni. Il recupero casalingo di mercoledì 30 contro il Piacenza è stato posticipato alle ore 18.

I biglietti acquistati in prevendita saranno validi anche per il recupero; dalla giornata odierna sarà tuttavia possibile chiedere il rimborso alla piattaforma vivaticket (il termine ultimo è domenica 27). Nell’anticipo di ieri intanto, il Forlì ha pareggiato 1-1 col Lentigione, conservando provvisoriamente il secondo posto. Nonostante il corroborante successo di Imola da cui è reduce, il Ravenna, con 9 punti in 6 partite, resta attardato in classifica a -9 dalla vetta, occupata a sorpresa dal Tau Altopascio.

È questo l’effetto dei tre ko incassati contro Prato, Pistoiese e Sasso Marconi che, di fatto, hanno portato ad esaurire i bonus. Per la prima volta da inizio stagione, mister Antonioli dovrà rinunciare a Nappello, squalificato per 3 turni. Se venisse accolto il ricorso, il fantasista partenopeo potrebbe rientrare proprio per la sfida contro la Pistoiese. Il tecnico giallorosso ha fatto sapere che tornerà al modulo con 2 punte ‘vere’.

L’attaccante Di Renzo ha recuperato, ma è probabile che parta dalla panchina. Mandorlini invece, ancora convalescente, ma comunque in ripresa, non è stato convocato. La formazione riccionese è in ritardo in classifica. Dopo l’iniziale successo esterno di Prato contro la Zenith, sono arrivati 3 ko consecutivi (Forlì, Tau Altopascio e Cittadella Vis Modena) e 2 pareggi (Corticella e Progresso) entrambi, subendo gol oltre il 90’. "L’United Riccione – ha commentato mister Antonioli – è una squadra è partita per fare un campionato da protagonista. Ci vorrà la massima attenzione, anche perché storicamente, negli ultimi anni, ha sempre allestito rose di livello, peraltro con giocatori non troppo conosciuti nel nostro girone. Dovremo ritrovare in fretta concentrazione. Per quanto ci riguarda è importantissimo dare continuità alla prestazione caratteriale di Imola, migliorando tuttavia nel gioco. Il tour de force? Non sono preoccupato perché ho a disposizione una rosa molto ampia e di grande qualità".

La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, D’Orsi; Rrapaj, Biagi, Lordkipanidze; Lo Bosco, Manuzzi.