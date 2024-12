Il Ravenna si fa un regalo. Ecco l’esterno Mereghetti

In attesa di un centrocampista e di un attaccante (entrambi dal ‘peso specifico’ alto), il Ravenna ha annunciato ieri l’arrivo di Marco Mereghetti, difensore classe 2006 dal San Marino. L’arrivo di Mereghetti, che coi titani giocava titolare (15 presenze, una rete e 2 assist), blinda di fatto la fascia destra, dove il titolare è Milan e la riserva è Crosariol. Il ds Mandorlini non si è sbilanciato ("Al momento non parte nessuno"), ma è chiaro che comincia a esserci abbondanza su quella fascia. "Milan, Inter e Monza – ha commentato il nuovo arrivato – sono state le tappe del mio percorso giovanile. L’anno scorso mi sono diviso fra Sangiuliano e Pergolettese in D, mentre quest’anno avevo iniziato a San Marino. Nasco come terzino destro, ma poso dire di aver ricoperto un po’ tutti i ruoli, soprattutto quelli di fascia. Mi considero un terzino di spinta. Nelle corde ho anche un gol, peraltro decisivo, segnato alla Cittadella Vis Modena, nonché un paio di assist. Al Ravenna ritrovo Matteo Milan, compagno di squadra al Sangiuliano. In occasione del match contro il Ravenna, sono rimasto colpito dall’atmosfera e dalla cornice di pubblico del Benelli. Sono rimasto impressionato dalla fiducia che il club ha riposto in me, ma ora tocca a me perché non vedo l’ora di ripagare questa fiducia".

Senza scendere troppo nei dettagli, Mandorlini ha affrontato anche gli altri temi caldi del mercato, a cominciare dalla trattativa naufragata col centrocampista molosso Gerbaudo: "È stata una scelta del giocatore, che ha accettato il prolungamento del contratto da parte della Nocerina. Nessun problema e nessun risentimento; andremo su altri profili". Posto che, come ribadito dal ds giallorosso, nessun componente della rosa ha chiesto di partire, è evidente che, oltre a Crosariol, ci sono elementi come Nappello (attualmente infortunato), Guida e Di Martino, che scalpitano ai box e che auspicherebbero maggiore spazio. Servirà in ogni caso anche un attaccante, magari con caratteristiche diverse dai 4 in rosa: "Motti – ha aggiunto Mandorlini – ha impressionato nel match del Benelli, ma ho letto che non si muove dal Tau, mentre Saporetti, nonostante sia tifoso del Ravenna come testimoniato dalle sue presenze al Benelli, sta comunque giocando titolare in C a Carpi".