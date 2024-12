Prima, il Sant’Andrea ha preso tre giocatori. Tra questi c’è l’attaccante argentino Gomez

Con l’apertura del calciomercato di dicembre nei dilettanti il Sant’Andrea e lo Scarlino sono corsi ai ripari. Le due formazioni, entrambe in corsa per la salvezza nel girone C di Prima categoria, hanno ingaggiato nuovi giocatori. Tre volti nuovi per il Sant’Andrea, penultimo in classifica con 7 punti, ed un nuovo attaccante per lo Scarlino. Dopo la prima vittoria in campionato il Sant’Andrea ha tesserato tre nuovi giocatori, di cui due sudamericani. Il primo è Fernando Gomez (nella foto) attaccante del 1987 che arriva dall’Argentina. Dall’Ecuador invece è stato preso il giovane centrocampista del 2004 Ariel Maldonato. Dall’Atletico Maremma arriva invece Emanuele Amaddii, centrocampista del 2005. In casa Scarlino invece è stato ingaggiato l’attaccante classe 1990 Simone Rossetti, proveniente dall’Invictasauro dal campionato di Promozione. La punta neo giallorossa arriva a dar manforte al reparto avanzato di mister Massimo Cavaglioni, con l’intento di rinforzare la squadra in vista della seconda parte del campionat