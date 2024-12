Il Ravenna vuole un Natale di Progresso. Ma occhio ai bolognesi ammazzagrandi

È un clima natalizio che non dovrà distrarre il Ravenna, quello che si respirerà oggi pomeriggio al Benelli. I giallorossi (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Kovacevic di Arco Riva; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc) affronteranno il Progresso nel match valido per l’ultima di andata. Sulla carta, al netto delle condizioni del terreno, si tratta di un match alla portata. Il Ravenna, 3° della classe a quota 35 punti, a -1 dalla coppia di testa Tau-Forlì, è reduce dal successo corsaro nello scontro diretto di Lentigione e parte infatti coi favori del pronostico. Ma, la squadra di Castel Maggiore, è da prendere davvero sul serio, non fosse altro perché è riuscita a sconfiggere la capolista Tau Altopascio e a costringere il Forlì sullo 0-0. L’undici felsineo ha come obiettivo la salvezza e si sta destreggiando bene. Il 12° posto a quota 18, ovvero a +1 sulla zona playout, è il frutto di una filosofia molto attenta e particolare.

Il Progresso vanta il peggior attacco del girone con appena 8 reti segnate, ma anche una difesa che c’entra poco con la posizione di classifica, avendo incassato solo 13 reti. I clean sheet – compresi i due ‘nobilissimi’ con le prime della classe – sono ben 7. Fare gol ai bolognesi non sarà dunque facile. Come non lo fu lo scorso anno (0-0). Mancherà uno dei protagonisti della quella sfida, forse il più atteso. L’ex capitano giallorosso Alfonso Selleri si è trasferito infatti al Medicina di Eccellenza. Ma non mancheranno gli ex, come l’attaccante Maltoni (tra l’altro il capocannoniere con 3 reti) e il terzino sinistro Stellacci, che debuttò in C nel 2021 nel match casalingo contro il Mantova. Il Ravenna arriva all’ultima gara del 2024 coi cerotti. Mancheranno infatti gli squalificati Milan e Rossetti, che saranno sostituiti da Crosariol e Mandorlini (in ballottaggio con Calandrini). La defezione più importante è tuttavia quella di capitan Rrapaj, uscito con un risentimento muscolare dal vittorioso match di Coppa Italia contro il Cjarlins Muzane. Da via della Lirica assicurano che non è nulla di grave e che potrebbe essere anche risolvibile per oggi, ma forse è meglio non rischiare, tanto più che D’Orsi garantisce massima affidabilità. Forfait anche per gli infortunati Nappello, Drapelli e Mauthe.

Il Ravenna scenderà in campo con la divisa ‘limited edition’ di Babbo Natale, che poi verrà messa all’asta per beneficenza agli alluvionati di Traversara. Inoltre, ingresso a un euro per genitore e figlio che si presenteranno allo stadio col cappellino di Babbo Natale. La formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Crosariol Onofri, Esposito, Venturini, D’Orsi; Lordkipanidze, Mandorlini, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi.