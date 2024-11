Il Real FQ cambia tecnico. Via Cipolli, ritorna Buglio

A volte ritornano. È il caso di Francesco Buglio sulla panchina del Real Forte dei Marmi Querceta, dove il navigato allenatore (catanese di nascita ma oramai da sempre viareggino d’adozione) torna per la terza volta in carriera. In Eccellenza Toscana (girone A) la società dell’amministratore delegato Alessandro Mussi per risollevare le sorti della squadra in una classifica fattasi bruttina ha scelto Buglio dopo l’esonero di Andrea Cipolli. Il tecnico pisano, che era stato preso quest’estate proprio per il dopo Buglio in seguito alla retrocessione dalla Serie D (dove il Real FQ era stato per ben 8 stagioni consecutive), paga le 3 sconfitte di fila (l’ultima domenica a Cenaia 2-1) ed i soli 4 punti fatti nelle ultime 7 partite (... il Real FQ non vince dal 29 settembre!). "A mister Cipolli va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto fin qui – si legge nella nota emessa dal club bianconerazzurro ieri mattina – con i migliori auspici per il prosieguo della sua carriera".

Le prime parole di Buglio come nuovo allenatore del Real FQ, dopo la passata stagione in D culminata con quell’amarissima retrocessione, sono queste: "Il mio è un ritorno pieno di valori, una scelta verso una società che nei miei confronti è sempre stata attenta e rispettosa. Mi sento in debito con questo ambiente e desidero restituire quanto l’anno scorso non sono riuscito a dare. Sono contentissimo, felice di iniziare una nuova avventura e spero di contribuire a dar delle soddisfazioni".

Il 67enne Buglio sarà coadiuvato dal confermato staff tecnico composto dal preparatore atletico Maurizio Bachi, dal preparatore dei portieri Luca Sclafani e dal massaggiatore Guido Zeni.

Nella domenica appena passata Buglio era a vedere Camaiore-Castelnuovo e si è molto aggiornato sulla categoria dell’Eccellenza in questi mesi, seguendo anche il Viareggio (per la cui panchina era stato un nome tiepido, con poi il club bianconero che andò dritto su Christian Amoroso per il dopo Stefano Santini). Subentrando dopo l’11ª giornata di campionato, col Real decimo in classifica con 13 punti, Buglio nei prossimi 4 turni (gli ultimi del girone d’andata) affronterà il Certaldo al “Necchi-Balloni“ domenica, poi derby a Camaiore, Castelnuovo in casa e Pro Livorno fuori.

Simone Ferro