Il Real Isola cade subito. Fibbiana, vittoria brillante

Il campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa si apre con la caduta dei campioni in carica del Real Isola, superati nel big match dalla Ferruzza: decisive le reti di Vanni e dell’ex Gavena Scannadinari, per i sanminiatesi ha segnato Lami. Tutte in parità, poi, le altre sfide del girone A, mentre ne ’B’ brillano Fibbiana e Valdorme. I primi rifilano una cinquina al Rosselli con doppietta di Mazzantini e centri di Cassia e Bulgarelli oltre a un’autogol; gli empolesi espugnano 3-1 Staggia grazie alla doppietta di Sherif e al guizzo di Meacci. Rispettato anche il pronostico di Computer Gross-Martignana con la squadra di Gaini che si è imposta 2-0 grazie a Capriotti e Nicodemo. In A2, invece, goleade per Massarella e Vico che travolgono 6-0 il Ybpd United (doppietta di Simonetti, Baronti, Russoniello, Ambrogini e Ferrini) e 7-0 l’Arci San Casciano (doppiette di Rossi, Carlo Bartoletti e Giancalone e gol di Anani). Tutte vittoriose anche le tre squadre retrocesse dalla categoria maggiore: il Corniola, il Piaggione Villanova e il Montespertoli.

Serie A1, girone A: Strettoio Pub-Limitese 1-1; Gavena-Stabbia 0-0; 4 Mori-Scalese 2-2; Real Isola-Ferruzza 1-2; San Gimignano-Fiano Certaldo 2-2; Castelnuovo-Casa Culturale ieri sera. Classifica: Ferruzza 3; 4 Mori, Scalese, San Gimignano, Fiano Certaldo, Strettoio Pub, Limitese, Gavena e Stabbia 1; Castelnuovo, Casa Culturale e Real Isola 0.

Girone B: Computer Gross-Martignana 2-0; Fibbiana-Casotti 5-1; Usap-Vitolini 1-1; Staggia-Valdorme 1-3; Le Cerbaie-Boccaccio 2-2; Rosselli-La Serra 1-0. Classifica: Fibbiana, Valdorme, Computer Gross e Rosselli 3; Le Cerbaie, Boccaccio, Usap e Vitolini 1; La Serra, Martignana, Staggia e Casotti 0.

Serie A2, Girone C: Monterappoli-Pitti Shoes 1-3; Molinese-Sciano 3-0; YBPD United-Massarella 0-6; Spicchiese-Atletico Team 0-0; Vinci-Ortimino 1-2; Montespertoli-Brusciana 3-1. Riposava: Mastromarco. Classifica: Massarella, Molinese, Montespertoli, Pitti Shoes e Ortimino 3; Spicchiese e Atletico Team 1; Mastromarco, Vinci, Brusciana, Monterappoli, Sciano e YBPD United.

Girone D: Le Botteghe-Arci Cerreto Guidi 0-0; Vico-Arci San Casciano 7-0; Corniola-San Quirico 2-1; Virtus Tavarnelle-Catenese 3-0; Malmantile United-Piaggione Villanova 0-1; Borgano-Unione Valdelsa 0-3. Riposava: San Pancrazio. Classifica: Vico, Unione Valdelsa, Viruts Tavarnelle, Corniola e Piaggione Villanova 3; Le Botteghe e Arci Cerreto Guidi 1; San Pancrazio, Malmantile United, San Quirico, Borgano, Catenese, Arci San Casciano.

Simone Cioni