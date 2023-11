Il RECUPERO. Con il Sestri Levante si giocherà il 16 novembre

Verrà recuperata giovedì 16 novembre la gara tra Sestri Levante e Rimini. Così, ha comunicato la Lega che ha anche disposto l’orario d’inizio: le 16.15. Naturalmente nel comunicato che ieri è arrivato dai piani alti non è indicato lo stadio nel quale sarà disputata la gara tra liguri e romagnoli. Questione non di poco conto se si considera tutte le poliche che hanno portato al match che si sarebbe dovuto disputare lunedì scorso, poi rinviato a causa dell’allerta meteo prevista quel giorno in Toscana. Sì, in Toscana considerando che sin qui il Sestri Levante ha disputato le proprie gare casalinghe allo Stadio dei Marmi di Carrara. Cosa che potrebbe non succedere da qui in avanti considerando che dalla Toscana in questo senso non arrivano troppe rassicurazioni al club ligure che sta attendendo di rimettere piede nel proprio stadio dopo il restyling. Ma i tempi non sono ancora maturi.