Il recupero di prima. La Libertas vince e vola al terzo posto

Ha vinto la Virtus Libertas

il confronto con il Corlo (Prima categoria girone C), iniziato il 18 dicembre e sospeso per nebbia alla fine del primo tempo con la Virtus in vantaggio grazie all’ex arcetano Tinarelli, in gol dopo venti minuti. Ieri si è giocata solo la ripresa e alla fine l’ha spuntata la Libertas per 3-2. Le reti tutte e fine ripresa: Caselli all’85’ pareggia per gli ospiti, ma Doria al 90’ riporta avanti la Virtus che un minuto dopo va a segno anche con Gjoka. Chiude il match al 95’ Tazzioli.

Con questa vittoria la Libertas affianca la Rubierese in terza piazza.