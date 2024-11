Il regalo. Il Siena Club Enrico Chiesa protagonista. Consegnate due bandiere alla società

Anche il Siena Club Enrico Chiesa ha festeggiato alla grande il 120° compleanno della Robur: ieri pomeriggio il presidente, Lorenzo Rosso, accompagnato dal direttore de Il Bianconero Siena On line, Riccardo Benucci, e da una delegazione del direttivo del Club, ha consegnato al Siena Fc– presente il direttore generale Simone Farina – due bandiere da issare nei pennoni dello stadio: una per la gradinata e l’altra per la tribuna coperta. Alla consegna anche un ospite speciale, Massimo Maccarone, al Franchi per il meet and greet organizzato dal club. "Da qualche anno i pennoni del nostro stadio erano ‘orfani’ delle nostre amate insegne bianconere – hanno sottolineato dal Club Enrico Chiesa –. Ed è per questo che in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza della fondazione abbiamo pensato di donare i nostri stendardi. Che possano sventolare in alto come i sogni di tutti noi tifosi bianconeri".