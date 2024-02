Il Renate a forza nove. Col Legnago per risalire

Dopo i cinque gol incassati 14 giorni fa dalla Pergolettese e dopo il nebbione di Caravaggio che ha reso impossibile la disputa del match contro i giovani dell’Atalanta (si recupera il 21 alle 14), stasera alle 18.30 si torna al “Mino Favini“ di Meda, scenario del match tra il Renate e il Legnago. Si tratta di una sorta di spareggio di metà classifica visto che i veneti hanno un punto in meno rispetto ai nerazzurri. Poco cambia perché quella di oggi resta una partita da vincere a tutti i costi se si vuole tornare nel giro dei playoff. Ci riferiamo alla squadra di Alberto Colombo che proprio sulla sirena giovedì in serata ha tesserato il nono volto nuovo del rivoluzionario mercato di gennaio, mai così intenso da quando il Renate è nei professionisti. Entra a far parte dell’organico l’esterno sinistro romano classe 1997 Francesco D’Orsi che si lega al club brianzolo fino a giugno. Aveva iniziato la stagione al Carpi, che ne detiene i diritti e proprio nei giorni scorsi era stato protagonista di un caso passato agli onori delle cronache attraverso un comunicato del club visto che lo stesso D’Orsi non si era presentato a un allenamento. Alla fine il tira e molla l’ha vinto il giocatore che in extremis sale nei professionisti col Renate. Per lui esperienze soprattutto in serie D con Anagni, Lavagnese, Prato e Ravenna dopo il settore giovanile alla Ternana. Non sarà in campo oggi (risulta però tra i 23 convocati) ma potrebbe esserlo uno dei volti nuovi più recenti come Francesco Vassallo, inserito nell’undici titolare da Colombo anche lunedì sera nel ruolo di mezzala con Gasperi e a supporto del centrale Esposito. Uno schieramento che potrebbe essere replicato o quasi con Fallani tra i pali, Auriletto, Alcibiade e Possenti in difesa, Anghileri e Bracaglia sulle corsie e Bocalon con Paudice (foto), ma attenzione all’alternativa Sorrentino, come coppia d’attacco. La gara sarà trasmessa su Sky Calcio (canale 256) e in streaming su Now.