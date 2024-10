Il Renate a testa alta: "È mancato solo il gol"

Il fatto che il Renate abbia vinto una sola volta (a Lecco, in crisi nera, dove ieri è stato esonerato il tecnico Baldini) nelle ultime sei partite e sia ancora quarto in classifica significa due cose. Che prima aveva fatto meraviglie e che comunque si procede piano, evidente sintomo di equilibrio, eccezion fatta per la capolista (in fuga) Padova che ospiterà domani sera le pantere nerazzurre nel turno infrasettimanale. Ma questa è una battaglia ormai persa. Dopo i quattro gol, anzi le quattro sberle come le chiama Foschi, di Caravaggio sganciate dai giovanissimi dell’Atalanta (che sabato, a loro volta, ne hanno prese tre a Vicenza) chiudere 90 minuti senza subirne la volta successiva è già un buon punto da cui ripartire in attesa di tempi migliori sul piano offensivo. È ufficiale, gli attaccanti non fanno gol (Plescia e Bocalon sono fermi a quota 1 da un po’) e forse anche per questo non esistono gerarchie, i centrocampisti non hanno questa particolare attitudine e quindi bisogna aggrapparsi alle certezze difensive, un po’ perse in terra bergamasca ma rinate contro il Caldiero, in attesa del duro esame all’Euganeo di Bortolussi, Liguori e compagnia cantante. Ma torniamo a sabato sera e all’analisi del tecnico di Albano Laziale che a proposito proprio di gol dice: "Uno lo abbiamo fatto, peccato che il pallone si sia fermato nella pozzanghera! Non mi era mai capitato in carriera una cosa del genere". E il riferimento è al tiro di Delcarro con il pallone che si è infilato sotto la pancia di Giacomel e poi miracolosamente ha arrestato la sua marcia nel fango a 30 centimetri dalla riga bianca.

"Dopo una sconfitta come quella di Caravaggio c’è sempre il timore di perdere le certezze. E invece mi è piaciuto lo spirito agonistico, ci siamo ritrovati subito. Il fatto di non avere preso gol è una delle tante cose positive che ho visto". E ancora: "Se giochi in casa e fai tu la partita, ci sta che qualche contropiede lo concedi. Ma non ricordo parate decisive di Nobile. La forza di questo gruppo è venuta fuori nel momento di maggiore difficoltà. Le facce deluse dopo lo 0-0 viste nello spogliatoio la dicono lunga sulla voglia di riscatto che c’era dopo lo 0-4 contro l’Atalanta".