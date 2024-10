Il Renate cerca risposte. Banco di prova Atalanta

Qual è il vero Renate del mese di ottobre? Quello capace di espugnare con autorità lo stadio del Lecco o quello delle tre sconfitte nelle ultime quattro partite, di cui due fra le mura amiche? A questo interrogativo risponderanno, forse, i 90 minuti di questo pomeriggio a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. Dopo oltre un mese il Renate torna a esibirsi prima delle 20.30, pioverà quindi non si esclude che anche in provincia di Bergamo si giochi con la luce dei riflettori, e di fronte si troverà una squadra forte, ovviamente estremamente talentuosa ma che ha fatto della discontinuità il suo leit-motiv fin qui. Ma resta un banco di prova veritiero per l’enigmatico Renate di ottobre che, al netto di tutto ciò, è comunque al secondo posto in classifica con gli stessi punti dell’armata Vicenza.

Teniamolo bene a mente. Irraggiungibile, ad ora, il Padova capolista, poi si vedrà. Quale formazione schiererà mister Foschi? Nobile tra i pali, Anghileri a destra e Riviera a sinistra mentre i due centrali dovrebbero essere Spedalieri e Auriletto. Le scelte a centrocampo dovrebbero ricadere su Vassallo nel ruolo di playmaker del 4-3-3 supportato da Delcarro e Siega. Dietro le due punte indichiamo Di Nolfo, e le due punte chi saranno? Come sempre Foschi ha spesso mischiato le carte nelle ultime domeniche per poi inserire uno dopo l’altro dalla panchina chi era escluso dal primo minuto; favoriti nell’undici anti-Atalanta Plescia e De Leo. Prima convocazione dopo 26 settimane dall’infortunio per Gianluca Esposito. La partita sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, sarà assistito da Simone Pistarelli di Fermo e Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Atalanta U23-Renate sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e Now TV.