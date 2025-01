Il Renate resta a secco. Le punte non segnano

A Renate, dopo la sfida con l’Alcione (ma, unitamente, anche quella di Salò) si ripropone il problema degli attaccanti. Che non fanno gol. Anche quando i due più rappresentativi e potenzialmente prolifici vengono schierati in contemporanea. Il riferimento è a Bocalon e a Plescia, rimasti a secco sabato sera in una partita che ha premiato il cinismo dell’Alcione. L’analisi di Luciano Foschi è chiara. "Non meritavamo di perdere, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ci è mancato il guizzo, lo spunto, il pizzico di fortuna. Abbiamo concesso nulla all’Alcione, nell’unica nostra disattenzione abbiamo preso gol subendo un tiro. Però in partite di questo tipo hai bisogno della giocata giusta, che non c’è stata. Siamo arrivati tante volte lì, ma di occasioni vere poche…". Siamo in pieno mercato di riparazione, ad oggi i movimenti in entrata e in uscita sono pari a zero.

Cambierà qualcosa da qui a fine mese? Il direttore sportivo Oscar Magoni interverrà sul reparto che fino a questo momento non ha offerto le necessarie garanzie? Aveva accennato a qualcosa del genere nell’intervista di metà stagione pubblicata sui canali ufficiali; tempo per fare ce n’è. Tra Natale e Capodanno si era parlato di un interessamento dell’Union Clodiense proprio per Bocalon (nella foto). Affare saltato perché, secondo i media veneti, Bocalon non si muoverà dalla Brianza. "Fortunatamente abbiamo messo fieno in cascina precedentemente. Siamo in una posizione di classifica che ci permette di rammaricarci solo sul risultato. Insistiamo sulle prestazioni perché giocando così i risultati torneranno ad arrivare" dice Foschi.