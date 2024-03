Il Renate si accontenta: "Un punticino salvezza"

Oramai a Renate si ragiona in chiave salvezza, o meglio, per salvarsi evitando i playout. E proprio in questo senso che Alberto Colombo accoglie con soddisfazione il punticino strappato al 90’ a Novara grazie alla proiezione offensiva di Marcello Possenti. Il Novara, quart’ultimo, è una squadra da tenere lontana e l’1-1 nel turno infrasettimanale di mercoledì è prezioso, anche per come maturato, quando le speranze erano minime. "Punto importante per il nostro percorso perché con il gol di Possenti siamo riusciti a mantenere inalterate le distanze dal Novara, una delle squadre più in forma del lotto, in crescita, in rimonta, che arrivava alla gara contro di noi reduce da sei risultati utili consecutivi. E poi non dimentichiamo che l’organico è completamente rivoluzionato rispetto al girone di andata" dice il tecnico lecchese che giudica i 90 minuti di mercoledì sera "molto complicati. Come si suol dire in questi casi, bravi i nostri ragazzi a crederci fino all’ultimo secondo, anche se da lavorare c’è ancora tanto per limare tante piccole cose che possono fare la differenza". E Colombo esamina con dovizia la gara. "Nel secondo tempo quando i ritmi sono aumentati, abbiamo un po’ faticato in certe transizioni lasciando spazio agli avversari e nel contempo non siamo mai stati efficaci nella fase offensiva". Meglio il primo tempo, specie la prima mezz’ora quando il Renate ha avuto una certa supremazia territoriale.

"Ma ci è sempre mancata la finalizzazione. Il pallone girava anche se non rapidamente. L’aspetto positivo è che rispetto ad altre occasioni, abbiamo avuto un approccio molto positivo, non siamo andati in difficoltà". Intanto la squadra sarà già oggi in campo per preparare un’altra sfida "salvezza" contro la Pro Sesto nell’orario "assurdo" delle 20.45 di lunedì.