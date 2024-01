Il retroscena. Borja Valero rivela:: "Gilardino mi voleva portare al Siena»

Alberto Gilardino, protagonista con il suo Genoa nella massima serie dopo aver vinto la B lo scorso maggio, aveva tentato di portare, durante la sua burrascosa esperienza in bianconero, lo spagnolo Borja Valero alla Robur. A raccontare questo aneddoto lo stesso ex centrocampista spagnolo visto in Italia con Inter e Fiorentina e che proprio in viola conobbe l’attuale allenatore rossoblu. Quando Borja Valero decise di chiudere con il calcio lasciando la Fiorentina e accordandosi con il Lebowski per giocare nel campionato di Promozione e contemporaneamente diventare commentatore per Dazn, Gilardino provò a convincerlo a vestire la maglia dell’Acn Siena che stava per essere ripescato dalla D alla C durante l’estate del 2021, poche settimane dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina. "Gilardino mi voleva portare al Siena quando era allenatore lì – così l’ex centrocampista spagnolo durante uno dei podcast di Dzan -. Non ho accettato perché avevo già smesso con il calcio professionistico, ero a fine carriera e cercavo un’avventura tra i dilettanti ma capii subito che aveva la mentalità giusta per diventare un ottimo allenatore".