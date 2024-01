Il ricordo a sette anni dalla scomparsa. Striscioni, tanti cori e torce in Fortezza . I tifosi hanno celebrato Paolo Castellarin

Striscioni, cori, torce, che per un attimo hanno colorato Fortezza di rosso: i tifosi bianconeri hanno ricordato mercoledì sera Paolo Castellarin, ‘Paolante’, il ‘Bombarolo’, l’appassionato sostenitore della Robur scomparso, improvvisamente, il 1 gennaio del 2017, a 60 anni, lassciando una moglie e una figlia piccola. Sono trascorse sette primavere, da quel doloroso momento, ma per gli amici, i ragazzi della Curva, i Fedelissimi e tutte le persone che hanno condiviso con Paolo un pezzo di vita, apprezzandone la positività, l’altruismo e il sorriso, il ricordo di Paolo Castellarin rimane incancellabile. "Sette anni ma siamo sempre qua. Paolo vive nei cuori Ultra’: lo striscione esposto sulle mura di Fortezza, mercoledì, davanti alla statua di Santa Caterina, dove ogni anno il popolo bianconero si riunisce per celebrare la sua commemorazione.