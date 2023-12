Il Rimini affronta un esame da big: "Carrarese banco di prova notevole"

Carrarese, Virtus Entella e Gubbio per chiudere il girone d’andata. Ma facendo un passo alla volta fino ad arrivare alla sosta natalizia. Il Rimini non ha intenzione di fermarsi sul più bello e la gara di oggi contro la Carrarese è di quelle che possono raccontare molto sulla cura-Troise. Perché capitan Colombi e compagni si trovano a fare i conti, dopo tanti scontri con le dirette concorrenti della zona salvezza, con una vera e propria big del girone. Per classifica e per continuità dimostrata sin qui. "È un banco di prova notevole – dice l’allenatore del Rimini – Ma non ci dobbiamo fare condizionare dal nome dell’avversario. Abbiamo le energie e le motivazioni giuste per affrontare questa partita con personalità e mentalità". Ma l’avversario è di quelli tosti. "Probabilmente hanno anche raccolto meno di quanto avrebbero meritato – sottolinea – Producono tanto e subiscono pochissimi gol". Anche se in trasferta, numeri alla mano, la Carrarese ha evidentemente qualche problemino in più (solo 8 dei 28 punti i toscani li hanno raccolti fuori casa). "Credo che, magari, la Carrarese non riesca a trovare nel potenziale importante che ha quella continuità che ha nelle corde. Quindi dovremo essere noi bravi a metterli in difficoltà. Dovremo essere bravi anche domani a ricercare qualche spazio diverso, con qualche scelta diversa che farò, qualche situazione da forzare un po’ di più".

L’impressione è che Troise abbia in mente qualcosa. Dopo aver accentrato Lamesta per lasciare più libero di andare Iacoponi e dopo aver avanzato Marchesi dietro le punte, per la gara di oggi l’allenatore campano potrebbe aver studiato qualche altra piccola rivoluzione. Che chiaramente tiene per sè. Pur dando qualche indicasione, svelando il ritorno dal primo minuto di Pietrangeli e Megelaitis. "Per le atre scelte dovranno essere tutti pronti perché da domani (oggi, ndr) comincia – Troise ora non pensa partita per partita, ma a quel poker che chiuderà l’anno dei biancorossi in campo, coppa compresa – una settimana importante in termini di minutaggi, di partite giocate e di punti da raccogliere". La tabella di marcia è stilata, ora non resta che capire cosa veramente questo Rimini vorrà fare da grande.