Il Rimini apre le porte della sua casa. Centro sportivo presentato ai tifosi

La casa del Rimini apre le porte ai tifosi. Dopo decenni d’attesa, il centro sportivo della Gaiofana sta per rinascere. Per ora su carta e dalle parole dei padroni di casa. Perché domani, nel primo pomeriggio, Stefania Di Salvo e Stefano Petracca racconteranno come sarà quel centro pronto a essere messo in piedi sulla Superstrada che porta a San Marino, nell’ex area Ghigi. Si chiamerà ’Responsible health & performance center’. Questo il nome scelto dalla famiglia Petracca. Che richiama il nome della società che si è appena giudicata il bando per ristrutturare il centro sportivo, ma che mette insieme anche le due anime ’familiari’: lo sport e le cure. Giovedì, come dicevamo, le porte del Palacongressi di Rimini (esattamente quelle della Sala della Marina) si spalancheranno per lasciare la parola ai protagonisti. Alla conferenza di presentazione, aperta al pubblico fino a esaurimento posti (ore 14.30), ci saranno tutti. In primis la presidente del Rimini e il marito, presidente di Responsible Spa.

Ma ci saranno anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Verranno svelati i dettagli di un progetto di cui più di qualcosa si conosce già. L’opera prevede il completamento e la rifunzionalizzazione dell’impianto già parzialmente realizzato in passato e questo lo ricordano bene i tifosi del Rimini che di quel centro sportivo, nato e mai completato, ne parlano da decenni. Il progetto prevede la costruzione di otto campi da calcio, di cui quattro da 11 giocatori (due in erba naturale e due sintetica); due campi da 7 giocatori in sintetico; e due campi da calcetto (5 giocatori), di cui uno polivalente, da coprire con pallone nei mesi invernali. Oltre a questo il progetto prevede tre campi da padel e una pista ciclopedonale. Sarà realizzata una tribuna per il pubblico dei due campi principali e sarà mantenuto, con possibile ampliamento, il parcheggio esistente, dotato di impianto fotovoltaico. L’area sarà completata con camminamenti e spazi verdi. È stato approvato un finanziamento di 1,4 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, per un investimento complessivo di circa 6 milioni. La conclusione dei lavori è prevista entro un anno, ovvero a dicembre 2025, dopodiché inizierà la gestione da parte del concessionario per 25 anni.