Il Rimini deve già rimettersi in piedi. A Lucca per rompere il digiuno

Ultimi ritocchi, prima della quarta uscita. Parte la caccia alla prima vittoria. Che il Rimini sogna da due settimane, dal giorno del via. E che la Lucchese, domani avversaria dei biancorossi, ha appena ottenuto, sul campo della Spal. Pronta ora a vendere cara la pelle per concedere il bis in casa, dove sin qui la squadra di mister Gorgone non ha ancora vinto. Buscè sa benissimo che la trasferta di domani sera in Toscana sarà di quelle durissime. Per tradizione, certo, ma anche perché la Lucchese sin qui ha dimostrato di poter essere un osso duro per tutti. I biancorossi al Porta Elisa ci arriveranno con qualche assente di troppo. Soprattutto sugli esterni d’attacco. Cioffi e Chiarella sono ai box per infortunio. Dobrev non è al meglio, mentre restano da valutare le condizioni di Lepri che, comunque, oggi potrebbe essere inserito da Buscè nell’elenco dei convocati. Proprio la rifinitura di oggi, prima della partenza per Lucca, sarà utile all’allenatore del Rimini per definire, una volta per tutte, le soluzioni alternative in attacco. In ballo c’è un cambio di modulo evidentemente necessario. Sempre che Buscè non decida di adattare qualcuno dei suoi sulla corsia sinistra d’attacco. Oppure dirottare in quella posizione Cernigoi.

L’altra alternativa è passare a un classicissimo, e in qualche caso utilissimo, 4-4-2 con due attaccanti e due esterni a spingere in corsia. Anche a Lucca l’infermeria dà qualche problema. Gorgone, confermato sulla panchina dei toscani, recupera Quirini, ma non Catanese, costretto al forfait da un virus influenzale. Dunque, contro il Rimini l’allenatore rossonero potrebbe essere obbligato a ritoccare il centrocampo. Se il modulo sarà ancora il 3-5-2, potrebbe esserci l’inserimento di Visconti assieme a Quirini, Welbeck, Tumbarello e Antoni. Ma è da tenere in considerazione anche Djibril.

In attacco ancora Saporiti e Costantino? Inizialmente probabilmente sì, con le alternative che si chiamano Fedato, l’ex Selvini e Sasanelli. Il trio difensivo dovrebbe essere formato ancora da Fazzi, Sabbione e Gasbarro a protezione del giovane portiere Palmisani. Anche a Lucca, proprio come a Rimini, la rifinitura di oggi sarà decisiva per scegliere l’undici ideale. Con un unico obiettivo, che in fondo vale per tutti.