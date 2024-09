Il Rimini ora va di corsa. Alle porte c’è l’Ascoli. Cernigoi sarà in campo

Facce sorridenti e la consapevolezza che il primo impegno complicatissimo è già dietro l’angolo. Ieri il Rimini è tornato subito al lavoro. Sospiro di sollievo per Cernigoi. L’attaccante del Rimini, uomo del momento in piazzale del Popolo con i suoi quattro gol nelle ultime tre partite, è alle prese con una contusione a una spalla che non preoccupa in vista della gara di domani pomeriggio. Subito in campo, infatti, la squadra di Buscè dopo la larga, bella e convincente vittoria di giovedì sera in casa del Perugia. La seconda consecutiva nella settimana del tour de force che si concluderà domani. Alle porte, infatti, ci sono i novanta minuti contro l’Ascoli, sempre in viaggio, e i biancorossi non hanno intenzione di fermarsi. Il tecnico campano tiene d’occhio l’infermeria, ancora piuttosto piena. Ai box ci sono Cioffi, Malagrida, Chiarella e Longobardi, Buscè ha ancora qualche ora a disposizione per valutare le loro condizioni.

Qui Ascoli. Il pareggio sul campo del Carpi nel turno infrasettimanale non è bastato a Massimo Carrera per salvare la sua panchina. L’ex difensore della Juventus nella giornata di ieri è stato esonerato, insieme al suo vice Sergio Porrini e al responsabile della preparazione atletica Giovanni Saracini. Da ieri pomeriggio a guidare la squadra è Cristian Daniel Ledesma, che, contro il Rimini, siederà sulla panchina bianconera.

Arbitro. Nessun precedente con i biancorossi per Carlo Rinaldi, il fischietto di Bassano del Grappa designato a dirigere la gara di domani pomeriggio al ‘Del Duca’ contro l’Ascoli. Nessun precedente per Rinaldi anche con i marchigiani. L’arbitro veneto sul terreno dello stadio di Ascoli sarà insieme agli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Marco Sicurello di Seregno. Quarto ufficiale Andrea Prencipe della sezione di Tivoli.

Tifosi. Sono pronti a rimettersi in viaggio, direzione Ascoli. Con il biglietto d’ingresso allo stadio già in tasca. La vendita dei tagliandi del settore ospiti è riservata ai soli residenti nelle province di Rimini e Pesaro Urbino, evidentemente per evitare disordini considerando il gemellaggio tra i biancorossi e la Sambenedettese ‘rivale’ dell’Ascoli. La vendita è attiva online sul sito TicketOne.it e nei rivenditori autorizzati TicketOne. Il prezzo del biglietto è di 14 euro.