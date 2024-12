Il Rimini ricarica le batterie. Colombi: "Percorso positivo. Il gruppo è la nostra forza»

È un punto che va decisamente stretto quello che il Rimini ha raccolto contro il Carpi. Ma che, con la sosta natalizia alle porte, in casa biancorossa resta ben gradito. "Perché alla fine siamo stati anche bravi a non perdere – dice per tutti il capitano Simone Colombi che quel palo colpito dagli emiliani ce l’ha ancora negli occhi – Peccato non essere riusciti a fare gol nelle diverse occasioni che ci sono capitate. Ma davanti avevamo una buona squadra che penso sia cresciuta rispetto a quella che avevamo affrontato alla prima d’andata". Insomma, il portiere del Rimini guarda il bicchiere mezzo pieno. "Perché stiamo parlando di un punto sudato e che ci permette, insieme agli altri già raccolti, di chiudere il 2024 in modo positivo. Il nostro è stato un bel percorso, dall’inizio alle fine. Guardiamo avanti con ottimismo".

Un percorso, da agosto a oggi, nel quale la squadra di Buscè è cresciuta nel collettivo e nei singoli. Tanti, forse troppi gli infortuni che hanno rischiato di far affondare la barca. Ma così non è stato. "Chiunque ha giocato in questi mesi – sottolinea Colombi – ha sempre risposto in modo positivo. Io personalmente non sono stupito perché vedo i ragazzi allenarsi in settimana, chi gioca di più e chi gioca di meno, tutti con il sorriso, ed è bravo l’allenatore a rendere partecipi tutti quanti. Per noi la forza del gruppo deve essere un’arma in più. Le squadre le abbiamo viste: sono tutte rognose, complicate, e quelle che sono davanti sono forti. Sarà complicato, ma abbiamo una forza importante, che stiamo coltivando. Dobbiamo continuare perché abbiamo fatto metà del percorso. Dobbiamo essere bravi a continuare così". Al capitano spettano anche gli auguri ai tifosi, prima del rompete le righe per più di qualche giorno di assoluto relax. Utile a ricaricare le batterie. "Ci tengo particolarmente a fare gli auguri ai nostri tifosi, naturalmente da parte di tutta la squadra. Sono sempre eccezionali. Anche contro il Carpi, in una giornata fredda e piovosa, ci sono voluti stare accanto". E ora, dicevamo, un po’ di riposo per tutti. Prima di tornare per mettere nel mirino la Virtus Entella, primo avversario del nuovo anno.