Il Rimini vince ancora. Playoff in cassaforte

Il gol di Calderoni e il gioco è fatto. L’Under 15 di serie C del Rimini ha battuto di misura il Legnago e si è presa i playoff con quattro giornate d’anticipo. Bastano i 14 punti di vantaggio sulla Spal quinta della classe per cantare vittoria con largo anticipo. Rimini: Giovannini, Foschi (24’ st Donini), Zavaglia, Ricci, Magnaterra, Calderoni, Capelli (34’ st Montani), Kasalla (24’ st Vegliò), Sanja (24’ st Lanna), Aureli (17’ st Torsello), Dhelpra (34’ st Staccoli). A disp. Onofri. All. A. Brocchini.

Giornata da tre punti anche per la San Marino Academy che si è presa tutto davanti al pubblico amico contro il Caldiero Terme. A metterci la firma sono stati Prendi e Shehi. San Marino Academy: Azzouine, Piergiacomi, Prendi, Mazza, M. Ceccoli, Della Balda, A. Ceccoli, Ionni, Taini (65’ L. Michelotti), Angelini (56’ Shehi), Nicolini (65’ Achilli). A disp.: Della Valle, De Luca, Frulli, Gasperoni, Renzi. All.: Vanni.

Under 15 Serie C. Girone B (26ª giornata): Rimini-Legnago 1-0, Vicenza-Virtus Verona 3-1, Arzignano Valchiampo-Feralpisalò 1-0, Trento-Carpi 5-4, San Marino Academy-Caldiero 2-1, Triestna-Padova 0-4, Vis Pesaro-Union Clodiense 1-1. A riposo la Spal.

Classifica: Vicenza 58; Feralpisalò, Padova 51; Rimini 50; Spal 36; Clodiense 33; Trento, Virtus Verona 32; Vis Pesaro, Caldiero 29; Triestina, Legnago 26; San Marino Academy 25; Arzignano Valchiampo 23; Carpi 8.