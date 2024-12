Il Rimini vuole suonare la nona. Col Pontedera precedenti favorevoli

La prima vittoria nella stagione 1936-1937. L’ultima la passata stagione firmata dalla doppietta di Morra e dal gol di Lamesta. Il ’Romeo Neri’ ha una certa confidenza con il Pontedera. Ma soprattutto è il Rimini ad averne contro i toscani. Dodici precedenti in 88 anni (25 in tutto). Con otto vittorie dei romagnoli. L’ultima delle due vittorie toscane risale a 28 anni fa. Di misura, era la stagione 1996-1997, firmata da Bagnoli. Poi due pareggi, l’ultimo due stagioni fa, al ritorno del Rimini in C, con il botta e risposta tra l’ex Nicastro e il biancorosso Vano. Venticinque in tutto i gol realizzati: 18 dal Rimini e i rimanenti dal Pontedera. Sabato al ’Neri’ sarà una nuova storia. La squadra di Buscè arriva al faccia a faccia numero 13 con il morale alto, frutto dei successi esterni degli ultimi giorni (Vicenza in coppa e Campobasso in campionato). Il Pontedera ci arriva da delusa del girone, ma in ripresa. I toscani proprio lunedì sera hanno messo la testa fuori dal guscio, a Ferrara, dopo sei gare a digiuno di vittorie. E una situazione in classifica non di certo brillante. Anzi, pericolosissima. Il Rimini ha un chiaro obiettivo in testa, che è quello di togliersi quell’etichetta di squadra da trasferta. Che va benissimo, ci mancherebbe altro, ma per fare il salto di qualità la squadra di Buscè dovrà iniziare a essere capace di fare la voce grossa anche nella propria tana. Dove sin qui, c’è da dirlo, a farla sono spesso stati gli avversari.

Biglietteria. Intanto i tifosi possono mettersi in tasca il biglietto di ingresso al ’Romeo Neri’ (sabato il calcio d’inizio è fissato per le 15). I tagliandi si possono acquistare online su www.vivaticket.com, ma anche dai rivenditori autorizzati. Che a Rimini sono la Tabaccheria Pruccoli, il Millenium Bar Tabaccheria, la Tabaccheria T’Immagini. A San Marino biglietti in vendita al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Riccione al Mac’s Corner Caffè, a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. Ma anche allo store del Rimini sotto la tribuna centrale: oggi dalle 10.30 alle 12.30, domani e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Poi sabato dalle 10 alle 12. I botteghini di via Lagomaggio saranno aperti dalle 13 alle 15.15 nel giorno del match.