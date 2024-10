Il Rolo può fare l’impresa. Brescello cerca riscatto. Fabbrico a caccia di punti

Prima domenica (ore 15.30) senza derby reggiani domenicali fra Eccellenza e Promozione per il calcio dilettanti.

In serie utile da due turni, il Rolo conta sulla spinta del proprio pubblico per centrare l’impresa contro la regina Borgo San Donnino delle tante stelle fra cui il tre-quartista ex di turno Serroukh. La Fidentina, altra squadra di Fidenza, attende un Brescello Piccardo voglioso di riscatto dopo un bis di ko entrambi senza reti all’attivo.

Per rompere la serie di 5 pari in stecca e il digiuno di reti al "Borelli" dove finora sono arrivati tre 0-0, servirà la miglior Correggese con l’ambiziosa Agazzanese.

Sul sintetico di Castelvetro, il Fabbrico deve fare punti contro le Terre di Castelli per abbandonare la zona play-out. Nel primo round da capolista a braccetto coi piacentini della Castellana Fontana, il Bibbiano/San Polo riceve al "Bedogni" il Carpaneto Chero, mentre la Bagnolese insegue i primi punti casalinghi stagionali contro l’ambizioso Fornovo Medesano rinforzato dal centrocampista Bersanelli, killer domenica scorsa del Montecchio. Settimana cruciale per il Campagnola che dopo le goleade rifilate a Baiso/Secchia e United Carpi affronta l’esame di laurea sul sintetico di Campogalliano contro la corazzata Atletic CdR Mutina ancora a punteggio pieno e che ha distribuito gol a tutti. Mercoledì rosanero di nuovo in campo per la ripetizione del match esterno contro il San Felice. Arriva da due ko in fila, invece, il Castellarano che deve ripartire sul sintetico della Sanmichelese, guidata in attacco dal talentuoso castellaranese doc Marco Peddis (classe 2003). In Prima categoria derby d’alta quota fra le Virtus: a Cella la Libertas si misura con la formazione di Correggio. Pronostico da tripla in Povigliese-Original Celtic Bhoys, mentre la FalkGalileo non deve soffrire di vertigini da leader contro la matricola Corlo. Fari puntati sulla stracomunale S.Ilario-Virtus Calerno (Seconda categoria). dove si prevede il tutto esaurito. Continuano in Terza categoria i test montanari per la capolista Sporting Cavriago che sale a Ligonchio contro i temibili Amici di Davide.

Trasferta appenninica anche il Cadelbosco che prova ad uscire indenne da Gatta.

Eccellenza

Correggese (8)-Agazzanese (12); Fidentina (6)-Brescello Piccardo (10); Rolo (6)-Borgo San Donnino (16); Terre di Castelli (7)-Fabbrico (4); Vianese (9)-Virtus Castelfranco (0); Zola Predosa (10)-Sporting Scandiano (3) ore 16.

Promozione

Girone A: Bagnolese (6)-Fornovo Medesano (10); Bibbiano/San Polo (13)-Carpeneto Chero (5) al "Bedogni" di Bibbiano; Boretto (7)-Alsenese (10); Fidenza (6)-Masone (6); Vezzano (9)-Sannazzarese (4).

Girone B: Atletic CdR Mutina (18)-Campagnola (7); Ganaceto (10)-Casalgrande (12); La Pieve Nonatola (11)-Riese (14); Sanmichelese (13)-Castellarano (10); United Carpi (4)-Baiso/Secchia (5); Virtus Camposanto (6)-Sammartinese (6).

Prima categoria

Girone B: Lesignano (3)-Atletico Bibbiano Canossa (7); Quattro Castella (9)-Real Sala Baganza (2).

Girone C: Boca Barco (7)-Campogalliano (7); FalkGalileo (10)-Corlo (5); Guastalla (7)-Madonnina (2); Povigliese (5)-Original Celtic Bhoys (2); Solierese (9)-Rubierese (7); Viadana (4)-Campeginese (2); Virtus Libertas (8)-Virtus Correggio (9). Seconda categoria

Girone D: Rapid Viadana (7)-Saxum United (5) a Cicognara; Reggio Calcio (3)-Reggiolo (5); Rubiera (6)-Novellara (9); S.Prospero Correggio (8)-Fc 70 (1); S.Ilario (7)-Virtus Calerno (7); Virtus Mandrio (10)-S.Faustino (4). Girone E: Borzanese (12)-Roteglia (3); Carpineti (9)-Puianello (2); Celtic Cavriago (10)-Boiardo Maer (7); Cerredolese (2)-Montecavolo (0); Fellegara (10)-Eagles Ancora (0); Real Casina (2)-Consolata (2).

Terza categoria

Amici di Davide (6)-Sporting Cavriago (12); Biasola (6)-Sporting Tre Croci (5); Cavriago (8)-Fogliano (4); Coviolo (4)-Plaza Montecchio (4); Gatta (6)-Cadelbosco (9); Ramiseto/Ligonchio (4)-Invicta Gavasseto (1); Vetto (5)-Rivalta (6).