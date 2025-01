Il SalaVetitia fa suo il derby. Ancora grazie a super Tosi

Nuovo anno, vecchie abitudini per Federico Tosi. Il super bomber della Versilia (che nel prossimo settembre compirà 46 anni) aveva chiuso l’anno solare 2024 da re dei cannonieri della Versilia con 27 reti. E ha voluto essere sempre lui a segnare il primo gol versiliese del nuovo anno 2025: gli sono bastati appena 3 minuti per sbloccare, da ex, il derby che il suo SalaVetitia Seravezza ha poi stravinto 5-0 contro il Retignano nell’anticipo di venerdì scorso della 13ª giornata del girone unico di Massa Carrara. Al “Buon Riposo“ ha piantato la palla all’incrocio opposto dopo le sue solite sterzate dribbling che mandano ai matti i difensori. Poi ci hanno pensato il suo “gemello del gol“ Gianmarco Landi (anche se probabilmente segnando di mano), un’autorete di Tartarini ed i bei gol di Lo Grasso e Puccetti a definire il pokerissimo che ha mantenuto in vetta a +4 il già campione d’inverno in anticipo SalaVetitia Seravezza.

In scia al secondo posto restano la Don Bosco Fossone e lo Sporting Forte dei Marmi: i nerazzurri di Andrea Fiaschi, che in mezzo al campo schierano l’altro Tosi (il fratello Francesco, a sua volta sontuoso per intelligenza calcistica) sabato hanno espugnato Podenzana con un 3-0 a firma Andrea Evangelisti, Alessio Maggi e Matteo De Wit. Pareggio per la Montagna Seravezzina che in casa impatta 2-2 col Monti facendosi riprendere dopo il doppio vantaggio a firma Michele Giovannini e Marco Giannecchini. Altra sconfitta per lo Sporting Marina che perde in casa 2-1 col Cinquale. Gli altri risultati: Don Bosco Fossone-Fosdinovo 4-1; Gragnolese-Virtus SanMarco Luni 2-0; Attuoni Avenza-Spartak Apuane 1-3.

Nel girone B di Lucca resta anche qui tutto invariato in vetta dove nell’ultima d’andata vincono tutte le prime quattro della classe: campione d’inverno ci si laurea il Vorno di Manuel Pera. Successi importanti per Stiava e Lido di Camaiore. Al “Martellini“ i gialloblù stiavesi schiantano 4-1 il Veneri grazie alle reti di Cecchini, Panicucci e Andrea Dati (doppietta). I cavallucci lidesi invece espugnano Galleno 3-2 per effetto dei centri di Edoardo Ricci e del solito Marzio Luisotti (doppietta), finendo in 10 per il rosso a Vanni. Sconfitta 2-1 a Spianate (con tutti i gol nella ripresa) per il Bargecchia, cui non basta il sigillo di Edoardo Ansani. Gli altri risultati di questo 13° turno: Vorno-BioAcqua Av Le Case 6-2; Traversagna-Sant’Alessio 1-4; Villa Basilica-Atletico Marginone 2-1; Real Borgo Pittini-Lammari 2-3.