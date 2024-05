Il salto di categoria. Pianese in serie C con un bottino incredibile. Ledonne: "Abbiamo coronato un sogno»

Sarà una giornata di festa, domenica, per la Pianese. I bianconeri hanno conquistato la promozione in Serie C con una giornata di anticipo e al Comunale potranno celebrare il traguardo dopo una stagione da assoluti protagonisti: 67 i punti conquistati, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte, con 61 reti realizzate (che valgono il miglior attacco del girone) e 34 subite. Un bottino da poter incrementare ancora, contro il Tau Altopascio. Se con le sue 20 reti Guglielmo Mignani ha praticamente già in tasca il titolo di capocannoniere del girone, ottima anche la stagione di Nicolò Ledonne (foto), che, come il compagno Mastropietro, ha raggiunto la doppia cifra. "Abbiamo coronato un sogno partito il 24 luglio – ha affermato il bianconero –, insieme ai ragazzi e allo staff, preparatissimo. Siamo un gruppo davvero incredibile, molto unito e credo lo si sia visto dall’inizio alla fine. Avevamo troppa voglia di vincere questo benedetto campionato e alla fine ce l’abbiamo fatta, meritatamente". Ledonne, classe 2004, è di proprietà della Juventus, ma con contratto in scadenza a giugno. "Per quanto riguarda la mia stagione – ha chiuso –, sono assolutamente contento di come è andata. Per me è stata una piccola rivincita, venendo da due anni in cui non giocavo. Dedico la vittoria alla famiglia, alla mia ragazza, agli amici, a chi mi è stato vicino anche nei momenti difficili".