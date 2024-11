Il San Donato crolla in casa. Colpaccio del Grosseto

SAN DONATO TAVARNELLE

0

US GROSSETo

1

SAN DONATO TAVARENELLE Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Maffei, Bruni, Pecchia (67’ Manfredi), Borgarello, Menga (76’ Dema), Sylla, Senesi (79’Seghi). All. Vitaliano Bonuccelli

US GROSSETO Raffaelli, Cretella, Mobilio (60’ Senigagliesi), Sabelli, Marzierli, Dierna, Caponi, Macchi, Benucci (76’ Sacchini), Possenti, Guerrini. All. Luigi Consonni

ARBITRO Gaetano Alessio Bonasera di Enna

MARCATORI 24’ Cretella

NOTE ammoniti: Cretella, Marzierli, Sacchini angoli 6-7

TAVARNELLE (FI) - Sconfitta casalinga per il San Donato Tavarnelle che al Pianigiani contro il Grosseto fa la solita partita: bella per gioco e idea, insufficiente per reti. E il Grosseto ha messo a nudo proprio questa ambiguità dei chiantigiani, ieri in divisa blu e inserti gialli: un tiro, un gol e poi ha costruito il gioco per neutralizzare gli avversari. Prima i maremmani, con maglia e pantaloncini bianchi, al 4’ avevano provato con Benucci con una girata al volo mentre al 10’ Menga si fa murare. Al 16’ azione insistita del Grosseto con ancora Benucci che prova a rendersi pericoloso, ma a pochi passi dalla riga di porta, la difesa giallo blu sventa il pericolo. Al 21’ Guerrini si invola sulla destra, ma Gistri allontana. Al 24’ arriva il gol: traversone di Mobilio e stacco di Cretella che in diagonale sul secondo palo trova la rete del vantaggio. Il San Donato Tavarnelle non ci sta. E prova a pareggiare. Al 36’ci prova Borgarello ma la sua sventola dalla distanza impegna Raffaelli che si distende e mette il pallone in calcio d’angolo. Al 44’ seconda ghiotta occasione per il San Donato Tavarnelle: traversone di Carcani, Sylla tocca il pallone che arriva a Senesi che calcia. Ma Raffaelli riesce a intercettare la traiettoria. Nella ripresa occasione al primo minuto Carcani e al 57’ per Guerrini. Di fatto la gara si conclude qui.

Andrea Settefonti