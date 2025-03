Il San Quirico ferma la capolista Acquaviva. Il Torrenieri batte Montalcino e sale in vetta

Nel Girone C di Prima categoria rallenta la rincorsa della Casolese, che non riesce ad andare oltre il pareggio contro l’Argentario e vede la capolista Orbetello allungare nuovamente il distacco a sei lunghezze: nonostante la settima rete in campionato di Cicatiello, i biancorossi si fermano sull’1-1 e vedono probabilmente sfumare il sogno di inseguire la vittoria del campionato. Parità anche tra Radicondoli e San Miniato, in una gara estremamente combattuta: i neroverdi passano in vantaggio al 12’ con Conforti, ma vengono raggiunti dalla rete dell’allenatore-giocatore Gaetano Calà Campana (che a 46 anni segna il suo primo gol in stagione), siglano il 2-1 al 35’ con Massacci, per poi subire, al quarto d’ora della ripresa, l’autorete del definitivo 2-2. Nelle retrovie, successo fondamentale del San Gimignano, che batte 2-1 il Monterotondo grazie alla doppietta del veterano Luigi Guerrera e mantiene aperte, sia pure a stento, le proprie speranze di evitare i play out. Speranze vive anche per il Gracciano, che grazie ad una rete siglata in pieno recupero da La Marca raggiunge il Fonteblanda e resta a quattro punti dalla salvezza diretta. Ai limiti della zona play off, da segnalare la bella vittoria del Pianella sul quasi retrocesso Sant’Andrea: protagonista di giornata è il giovane Niccolò Vitali, che tra il 35’ e il 38’ sigla la doppietta che sostanzialmente indirizza la partita, chiusa poi al 65’ da Barbetti. I biancoazzurri si portano così a quota 35 punti, a tre lunghezze dal quinto posto, occupato attualmente dal Badesse, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Venturina.

Rivoluzione in vetta per quanto riguarda il Girone F: il San Quirico ferma sul suo campo la capolista Acquaviva, con i giallorossi che mettono in campo un’ottima prestazione e pareggiano, grazie alla rete di Di Marco in pieno recupero, il vantaggio siglato da D’Antonio al 55’. Il Torrenieri ne approfitta: grazie alle reti di Migliorini e Cattich batte 2-0 il Montalcino e aggancia la prima posizione a quota 50 punti, con ancora quattro partite da disputare. Solo tre lunghezze più indietro, anche l’Atletico Piancastagnaio accarezza la speranza di competere per la vittoria del campionato: i bianconeri, al quinto successo consecutivo, battono 2-1 il Lucignano grazie alle reti di Benedetti e Caccamo.

Nei bassifondi, spicca il fondamentale successo dell’Amiata, che grazie alla rete di Ballerini supera 1-0 in trasferta il Ponte d’Arbia e si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, nella quale i biancoazzurri, terzultimi ad appena 22 punti e in attesa di una vittoria dal 19 gennaio, si trovano pienamente invischiati.

Marco Brunelli