Il San Quirico supera uno a zero il Paganico e conquista la promozione in Seconda categoria Il San Quirico di Sorano vince la finale playoff di Terza categoria, battendo il Paganico 1-0 e guadagnando la promozione in Seconda. Decisiva la rete di Goscilo. Dispiacere per il Paganico, che ha perso il campionato per punti persi durante la stagione.