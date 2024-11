Il Sanpa riceve la capolista

Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, il campionato di Eccellenza manda in scena nel weekend che è alle porte le gare della tredicesima giornata. Sanpaimola-Pietracuta. È uno dei 3 anticipi. Si gioca domani, alle 14.30, al ‘Buscaroli’ di Conselice, dov’è in arrivo la vicecapolista. I padroni di casa (Bigani squalificato) sono scivolati al 13° posto in classifica con 10 punti, a -3 dalla zona salvezza. È questo l’effetto di un ruolino di marcia poco prolifico (2 punti nelle ultime 6 giornate). L’avversario, pur essendo la sorpresa del girone B, non è imbattibile, tant’è vero che, nelle ultime 4 giornate ha raccolto solo 5 punti. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità: una vittoria per parte e 3 pareggi.

Castenaso-Solarolo. Domenica, alle 14.30, sul sintetico di Osteria Grande, c’è un pronostico da ribaltare per il Solarolo, risalito al 9° posto a quota 15 dopo il successo nello scontro diretto col Sanpaimola. La truppa di mister Assirelli punta anche sulla vena realizzativa di Lanzoni, vice capocannoniere del girone con 7 reti. Il Castenaso invece, 4° con 21 punti, a -2 dalla vetta, punta al bersaglio grosso. Anche i bolognesi però non sono imbattibili, come testimonia l’ultima uscita casalinga, nella quale è arrivato un ko 0-2 per mano del Tropical Coriano. Reno-Russi. È il grande derby di giornata. Si gioca domenica, alle 14.30, al ‘Nostini’ di Sant’Alberto. Sta meglio la Reno, ottava a quota 13, reduce da un filotto di 5 risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali di grande impatto (4-1 corsaro col Granamica). I falchetti invece sono di nuovo in caduta libera, al 16° posto con 9 punti, a 2 lunghezze dalla zona retrocessione.

Faenza-Granamica. È a tutti gli effetti uno scontro salvezza. I manfredi, che in settimana hanno annunciato l’arrivo dell’esterno sinistro d’attacco Matteo Strada dal Civitella, sono in ripresa, reduci dal primo successo stagionale (4-1 a Medicina), ma anche in fiducia, avendo collezionato 4 risultati utili di fila. Questo filotto ha permesso di abbandonare l’ultimo posto. La squadra di Minerbio è al quartultimo posto con 10 punti.

Gambettola-Massa Lombarda. È una sfida fra deluse. Col ko interno per mano del Mezzolara, il Massa Lombarda (Magri squalificato), fanalino di coda con 6 punti, ha interrotto una incoraggiante serie positiva che pareva essere il riscatto dell’undici di mister Bamonte. Il Gambettola invece, è all’8° posto a quota 16, abbastanza lontano dalle battistrada, ovvero da quella zona promozione che le era stata pronosticata in avvio di stagione. Sugli altri campi: Osteria Grande-Medicina (domani), Tropical Coriano-Sampierana (domani); Cava Ronco-Mezzolara, Sant’Agostino-Vis Novafeltria.