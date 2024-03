"Il Sansepolcro non molla". Bonura vuole la rimonta

di Claudio Roselli

Che il calcio sia fatto di episodi, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione sul neutro di Sinalunga, dove nel giro di poco più di un minuto, a inizio ripresa, la situazione in campo è radicalmente cambiata: tiro di Fremura (foto a destra) per il e palla che si è stampata sul palo, attraversando tutto lo specchio della porta senza entrare; sul capovolgimento di fronte, calcio di punizione e colpo di testa di Farini che manda in paradiso la Sangiovannese. Certamente, la buona sorte non ha aiutato nemmeno stavolta i bianconeri, anche se è innegabile che la squadra non abbia poi costruito più di tanto per mettere alle corde gli avversari, che adesso in classifica respirano aria di salvezza. Il cammino del ha invece subito un brusco rallentamento: un punto nelle ultime quattro gare (due delle quali contro dirette concorrenti) e pillola resa meno amara dalle sconfitte di Orvietana e Real Forte Querceta e dal pareggio interno del Montevarchi, anche se le tre squadre appena citate e quella biturgense si ritrovano sempre più impelagate in zona play-out. Che il stia in un certo senso pagando la grande rincorsa e i due mesi di alta concentrazione che avevano permesso di tenere testa alle big del girone? "Non lo so – afferma il tecnico Marco Bonura (foto a sinistra), che non corre alcun rischio sulla panchina – anche se sul piano psicologico non stiamo attraversando un periodo favorevole e le circostanze non ci danno una mano. Soltanto da quando sono arrivato io, quello di domenica scorsa è stato il nono legno colpito: sarebbe bastato che anche soltanto una metà si fosse tramutata in gol per avere quei punti in più davvero importanti. Noi comunque andiamo avanti e non molleremo, perché la situazione generale non è poi peggiorata, ma proprio per questo motivo dobbiamo subito invertire la tendenza: il campionato potrebbe non aspettarci più".

E alle porte c’è un’altra sfida delicata: quella sull’ostico terreno di Ponsacco contro una squadra che appena un mese fa sembrava spacciata, ma che è stata capace di battere fuori casa la Pianese e di sfiorare il colpaccio anche a Montevarchi. Un Ponsacco che ha ripreso fiducia e che ora sta mettendo nel mirino le avversarie più immediate.