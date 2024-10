Il Sansepolcro si salva ma perde il primo posto

PONTEVALLECEPPI (Perugia)

Un punto che alla fine vale quanto una vittoria per il Sansepolcro che, allo stadio Borgioni di Pontevalleceppi, perde sì la vetta del campionato ma evita la sconfitta al 90’ grazie al classe 2006 Barculli che timbra l’1-1 contro i locali che ormai già pregustavano la vittoria.

Un primo tempo di marca biturgense con i bianconeri che vanno vicino al vantaggio in due occasioni al 20’ con Mariotti servito di tacco da Bruschi e al 40’ con una rovesciata di Bruschi respinta da Biscarini, con Pasquali che poi conclude sul fondo. In avvio di ripresa, però, il gol, anzi l’autogol lo trova il Pontevalleceppi quando Silvestri vola sulla sinistra e crossa in mezzo, Tersini, nel tentativo di chiudere, infila Vassallo.

Dieci minuti e i biturgensi restano anche in dieci quando Petricci rimedia il secondo giallo. Entra Bartoccini, con Armillei che rivoluziona l’attacco, ma il puntero deve uscire alla mezzora per infortunio. Mariotti prova a fare tutto da solo ma BIscarini dice no.

Il Pontevalleceppi attende sornione e si affifda alle ripartenze di Silvestri a sinistra. Il Sansepolcro attacca, Valori, entrato da poco, chiede un penalty ma Bartolucci non è di questo avviso, ma al 90’ il giovane Barculli è il più lesto di tutti a risolvere una mischia in area battendo Biscarini per l’1-1 finale.

Ora in testa alla classifica di Eccellenza Umbria c’è il Pierantonio con due punti di vantaggio: domenica il Sansepolcro di Antonio Armillei (nella foto) giocherà allo stadio Buitoni con l’ultima in classifica Castiglione del Lago.

Gli altri risultati

Tavernelle-Cannara 1-4

Angelana- limpia Thyrus 1-1

Atletico Bmg-Terni 1-2,

C. del Lago-Pietralunghese 1-4

Città di Castello-Ellera 0-4

Narnese-Bastia 2-1

Pierantonio-Umbertide A. 2-0

La classifica

Pierantonio 19

Sansepolcro 17

Ellera 15

Narnese 13

Cannara 12

Pietralunghese 12

Angelana 12

Bastia 11

Pontevalleceppi 11

Atletico Bmg 10

Terni 9

Olimpia Thyrus 9

Umbertide Agape 8

Tavernelle 6

Città di Castello 4

Castiglione del Lago 4

Nicola Agostini