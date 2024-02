Il Sant’Agostino non passa e torna a casa con un pari

Vis Novafeltria

0

S. Agostino

0

VIS NOVAFELTRIA: Olivieri, Pavani (28’ st Toromani), Guerra, L. Evaristi, Soumahin, Giacobbi, Piva, Baldinini, Casalboni (17’ st Camara), M. Evaristi (17’ st Castellani), Souare. All.: Pavani.

S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri (39’ st Pancaldi), Roda, Lodi, Fiorini (40’ st Guerzoni), Gasparetto, Schiavon, Iazzetta, Gherlinzoni, Boreggio, Matta (20’ st Figliomeni). All.: Biagini.

Arbitro: Milandri di Cesena.

Note: ammoniti: Pavani (V), Soumahin (V), Piva (V), M. Evaristi (V).

Termina in parità la partita tra Vis Novafeltria e Sant’Agostino. Parte bene la squadra ospite, che dopo 10’ va vicina al vantaggio: Iazzetta (nella foto) scambia con Matta che si ritrova da solo contro il portiere avversario ma sbaglia clamorosamente. La reazione locale arriva al 26’: su azione di rimessa laterale la palla arriva a Evaristi, che crossa al centro, Piva riesce solo a sfiorare la palla. Passano 3’ e su una disattenzione difensiva della squadra di casa Matta intercetta e prepara la conclusione, palla di poco fuori dallo specchio. Al 32’ Evaristi subisce fallo in area, proteste dei locali ma il direttore di gara lascia correre.

Nella ripresa partono nuovamente meglio gli ospiti: all’11’ Gherlinzoni tenta il colpo di testa, ma la palla termina a lato. Al 13’ buona occasione su azione di punizione, ma Lodi colpisce la barriera, Al 24’ altro calcio di punizione: Baldinini colpisce di potenza verso la porta, Giacobbi si allunga nel tentativo di deviare a palla, ma non arriva di un soffio. Al 25’ Gherlinzoni da buona posizione colpisce di potenza, palla che esce sopra la traversa. Al 34’ recupera palla Torromani e serve Castellani, conclusione a rete che si spegne sul fondo. A 1’ dal termine altre proteste dei locali per un intervento su Camara in area, ma anche questa volta l’arbitro ha un’opinione diversa. Nei minuti di recupero non accade null’altro e dopo il triplice fischio del direttore di gara le squadre rientrano negli spogliatoi dividendosi la posta in palio.