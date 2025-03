Il Sant’Agostino sorride con Cazzadore e Iazzetta

sant’agostino

3

sanpierana

1

: Costantino, Sarti, Roda, Pinca, Landi, Valesani, Corsi, Iazzetta, Cazzadore, Laurenti, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Anostini, Masiero, Pellielo, Frignani, Franchi, Cremaschi. All: Biagi

SANPIERANA: De Gori, Pungelli, Ponticelli, Arivo, Conficoni, Sylla, Quercioli, Petrini, Chiarini, Pippi, Braccini. A disposizione: Mordenti, Quaranta, Lo Russo, Facciani, Agrillo, Braccini D., Lanzi. All: Barontini

Arbitro: Messina di Castellamare di Stabia

Marcatori: 7’ Cazzadore, 19’ (rig.) Pippi, 43’ Iazzetta e 47’ (rig.) Cazzadore.

Il Sant’Agostino vince grazie alla doppietta del ‘solito’ Cazzadore e si lascia alle spalle la crisi di risultati. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ i ramarri superano la forte formazione romagnola, in una partita che si decide tutto nel primo tempo. Al 7’ bella azione del Sant’Agostino che trova la finalizzazione vincente di Cazzadore, che supera De Gori. La partita si anima con la reazione della formazione romagnola ospite, mostrando alcune buone ripartenze. In una di queste al 19’ fallo in area del Sant’Agostino, con il direttore di gara che lo sanziona con un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pippi, che spiazza Costantino. Un primo tempo frizzante con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il Sant’Agostino si rende pericoloso in alcune occasioni, nel finale di tempo la svolta decisiva. Al 43’ si riporta di nuovo in vantaggio il Sant’Agostino con la conclusione del capitano Iazzetta. Le emozioni, però, non finiscono. Nei minuti di recupero al 47’ arriva anche il tris dei ramarri. Fallo in area della Sampierana, il direttore di gara decreta il calcio di rigore per i padroni di casa. Sulla palla Cazzadore, che realizza la sua personale doppietta. Nella ripresa la formazione romagnola ci prova in qualche occasione in ripartenza, ma è attento Costantino. Il Sant’Agostino resta in controllo con la circolazione di palla e qualche conclusione verso la porta di De Gori, senza incidere. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare sono i ramarri, che si portano fuori di un punto dalla zona play out.

Mario Tosatti