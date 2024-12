Il Savarna ne rifila 3 al Savio

Penultima giornata dell’anno in Prima Categoria. Nel girone G ieri la capolista Savarna ha battuto 3-1 in casa il Savio. Le immediate inseguitrici, Bagnacavallo e Real Fusignano sono attese da gare impegnative: i neroverdi, primi della classe a lungo in questa stagione, ospitano lo Sporting Predappio mentre il Bagnacavallo sarà ospite del Santa Sofia guidato dal capocannoniere del torneo, Karim Campacci, capace di segnare già 11 reti in queste prime 13 partite della stagione, con una media gol davvero incredibile. Importante sfida salvezza, poi, al Danilo Neri di San Pancrazio tra i locali e il Meldola che precede i padroni di casa di 1 lunghezza. Nel girone F, invece, la Virtus Faenza cerca punti salvezza ma si trova ad affrontare il difficile ostacolo rappresentato dal Basca. Partita in trasferta per il Cotignola che fa visita all’ultima della classe, il Fossolo, ancora fermo a 6 punti e con una sola vittoria sin qui in campionato. Per i ravennati in palio punti importanti per provare a non perdere terreno sulla zona playoff. Prima Categoria (14ª giornata, ore 14,30). Girone G: Marina-Vecchiazzano, Modigliana-Carpena, Only Sport Alfonsine-Pianta, Real Fusignano-Sporting Predappio, San Vittore-Fosso Ghiaia, San Pancrazio-Meldola, Santa Sofia-Bagnacavallo. Ieri: Savarna-Savio 3-1. Classifica: Savarna 26; R. Fusignano, Bagnacavallo 20; Vecchiazzano 19; S. Vittore, Savio 18; Modigliana 17; Pianta, F. Ghiaia, Sp. Predappio 16; Only Sport, S. Sofia, Meldola 15; S. Pancrazio 14; Carpena 10; Marina 7. Girone F: P. Bubano-Pontevecchio, Fly-Libertas C. S. Pietro, Fossolo-Cotignola, Funo-Fontanelice, Reno Molinella-Murri, Savena-Tozzona Pedagna, Virtus Faenza-Basca. Ieri: Dozzese-Castel del Rio 2-1. Classifica: T. Pedagna 25; Dozzes3 24; Pontevecchio; R. Molinella 20; Basca 19; Fontanelice, Fly 18; Cotignola 17; C. del Rio, Libertas 16; P. Bubano 15; Funo 13; Murri 11; Savena, V. Faenza 10; Fossolo 6.

