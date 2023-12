Il seravezza. Benedetti va ancora a segno. Ma il Poggibonsi poi pareggia

POGGIBONSI – Ha assaporato la vetta solitaria della classifica di Serie D il Seravezza per qualche frangente della prima domenica di dicembre mentre la Pianese stava pareggiando 1-1 con l’Orvietana. Ma alla fine 1-1 ci è finita anche la partita dei versiliesi che sono stati ripresi ad inizio secondo tempo, chiudendo poi pure in inferiorità numerica (complice l’espulsione di Bedini) e portando comunque a casa un buon punto da una trasferta difficile. Dopo ben quattro vittorie di fila questo segno X esterno è dunque accolto bene dai verdazzurri, che infilano così il loro settimo risultato utile consecutivo. Il match ieri allo “Stefano Lotti“ si era messo bene per la squadra di Christian Amoroso, che nel suo 4-2-3-1 iniziale stavolta preferisce Mugelli a Camarlinghi. Il portiere 2004 dei leoni valdelsani Di Bonito (che sostituiva tra i pali l’infortunato Pacini) rischia di combinarla grossa regalando palla a Benedetti ma poi ci mette una pezza negandogli il gol. Rete che tuttavia per il numero 9 versiliese arriva al 40’ (servito dal 2005 Brugognone) grazie anche ad una deviazione di Bigozzi (che poco prima nell’area opposta aveva sparato alto da buona posizione) dopo sterzata e controsterzata. Lo 0-1 firmato dall’"Aeroplanino-kilerr" però non scoraggia il Poggibonsi che si riorganizza e al rientro dall’intervallo pesca l’1-1 col bel pallonetto di Motti lanciato il verticale dalla palla sopra illuminante di Mazzoli che inchioda la retroguardia ospite. Il Seravezza resta in 10 per il rosso a Bedini (fallo da ultimo uomo appena fuori area). E resta 2° a -1 dalla vetta.