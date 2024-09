Il Seravezza in formato super in trasferta. Dopo la vittoria di coppa, quella in campionato

fezzanese

1

seravezza

3

FEZZANESE: Pucci, Del Bello, Gabelli (90′ Stradini), Selimi, D Alessandro, Nicolini (58′ Beccarelli), Galloro, Mulattieri (48′ Cantatore), Geraci (82′ Smecca), Bruccini, Campana (85′ Giampieri).. All. Cristiano Rolla.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Paolieri, Greco (73′ Sforzi), Lepri (66′ Bocci), Benedetti, Bellini (77′ Stabile), Salerno, Menghi (88′ Beconcini), Bedini, Sanzone, Bartolini (63′ Caddeo).. All. Lucio Brando.

Arbitro: Paccagnella di Bologna.

Reti: 36′ Menghi (S); 52′ Benedetti (S), 60′ Bruccini (F), 92′ Stabile (S)

Note: espulso al 48′ Galloro (F) per doppia ammonizione; ammoniti Selimi (F) e Paolieri (S); angoli 1-5.

SARZANA – Inizia nel migliore dei modi il campionato 2024/25 del Seravezza Pozzi che nel recupero della prima giornata posticipato al mercoledì batte 3-1 la Fezzanese confermandosi squadra vincente in trasferta in questo avvio di stagione dopo aver espugnato anche Prato nella prima di Coppa. E domenica al “Buon Riposo” arriverà il Grosseto per un big-match.

Al “Luperi” di Sarzana in uno scenario a porte chiuse (causa inagibilità delle tribune dell’impianto ligure) i verdazzurri dominano in lungo e in largo giocando per quasi l’intera durata dei 90 minuti nella metà campo avversaria. Troppo il divario tecnico emerso. Nella Fezzanese non c’è l’ultimo arrivato Cesarini, grande colpo di mercato però non ancora pronto per giocare. Nel Seravezza invece le assenze degli squalificati Mosti, Coly e Accorsini (unite a quelle dei lungodegenti Marinari e Delorie) non sono un problema per Brando che ha coperta lunga.

Al 21’ il bomber versiliese Lorenzo Benedetti serve in profondità per Lepri che entra in area ma il suo tiro è deviato da un difensore nemico. Due minuti dopo potrebbe starci un rigore sullo stesso Benedetti. Il Seravezza continua a macinare gioco e poco oltre la mezz’ora colpisce un clamoroso palo interno con il 2004 Salerno. Il gol arriva al 36’ col centrocampista Menghi (al primo sigillo in maglia verdazzurra, lui che è arrivato quest’estate dal Trestina) che insacca su punizione laterale da sinistra del fantasista Bellini.

Nella ripresa le occasioni continuano per il Seravezza che trova il raddoppio subito in avvio quando sull’ennesimo cross che spiove da sinistra “L’aeroplanino killer” Benedetti conquista palla di forza spalle alla porta all’altezza del dischetto del rigore girandosi alla sua maniera per il 2-0. A riaprire la sfida è un’ingenuità del 2005 Bartolini che ha portato palla nella propria area finendo col perderla e agevolando la rete di Braccini. Ma è un fuoco vacuo. Il Seravezza corre giusto qualche piccolo brivido su un paio di mischie ma poi nell’interminabile recupero (7 minuti) colpisce per il 3-1 col subentrato 2004 Stabile che di destro incrocia basso arrivando in corsa dopo la respinta della difesa locale sulla girata del solito Benedetti.