Il Seravezza passa al turno successivo. Benedetti punisce i suoi ex compagni

PRATO (3-5-2): Fantoni; Diana, Conson, Matteucci (21’ st Cellai); Giusti, Marino, Remedi (44’ st Perugi), Girgi, Limberti (35’ st De Ferdinando); Romairone (38’ st Moussaid), Magazzù. (A disposizione: Ricco, Sepe, Iobbi, Preci, Barbuti). All. Maurizio Ridolfi.

SERAVEZZA POZZI (3-4-1-2): Lagomarsini; Paolieri, Sanzone, Mosti (29’ st Coly); Bedini, Greco (40’ st Stabile), Menghi, Salerno (43’ st Accorsini); Bellini (16’ st Bartolini); Benedetti, Bocci (21’ st Lepri dal 66’). (A disposizione: Borghini, Piccolo, Casani, Caddeo). All. Lucio Brando.

Arbitro: Marco Melloni di Modena (assistenti di linea Marco Tonti di Brescia e Andrea Lattarulo di Treviglio).

Rete: 19’ pt Benedetti (S).

Note: spettatori 500 circa; ammoniti Sanzone (S), Bellini (S), Mosti (S), Bedini (S) e Marino (P); recupero 1’ pt e 6’ st.

PRATO – Buona la prima per il Seravezza Pozzi che espugna lo stadio Lungobisenzio di Prato battendo 1-0 a domicilio i lanieri grazie al gol dell’ex Lorenzo Benedetti a metà primo tempo e passando così al turno successivo di Coppa Italia di Serie D. Anche fortunati i versiliesi dato che il Prato colpisce due legni, ma resta la prestazione gagliarda e concreta. Nel debutto ufficiale della nuova stagione i verdazzurri hanno tenuto la porta inviolata e confermato che davanti hanno un bomber unico in categoria, che segna sempre.

Era la partita dei tanti ex (oltre a Bendetti molto “attesi“ a Prato erano il tecnico Brando e il ds Calistri) e in campo nessuno si è risparmiato nonostante i quasi 38 gradi dell’ora di punta (questa gara si è giocata ieri alle 15). Nel Prato ci sono il viareggino Lorenzo Remedi (capitano) in mezzo al campo ed in difesa l’ex Esperia Viareggio Diego Conson. Nel Seravezza out i lungodegenti Marinari e Delorie (crociati rotti per entrambi e stagione già finita prima ancora di cominciare) ma Brando comunque si affida al 3-4-1-2 provato in tutto il pre-season. Dopo un po’ di sofferenza (occasioni per Conson e Giusti) il Seravezza la sblocca con la fucilata ravvicinata di Benedetti che prende in castagna la malmessa difesa nemica venendo messo in porta dal gran rasoterra filtrante del geniale Bellini (che aveva scambiato palla con un Bedini impiegato a tuttafascia a destra nel primo tempo, per poi tornare al centro della mediana nella ripresa). Il Prato spreca le occasioni per il possibile pari e nel secondo tempo sbatte sui pali (sul tiro-cross di Magazzù e poi sulla punizione deviata di Marino). Nel Seravezza i migliori sono stati Sanzone, Greco e Benedetti. E domenica inizia il campionato.