Il Seravezza può allungare in vetta. Camaiore in casa ma al Buon Riposo

Tanti i motivi della domenica in arrivo: in Serie D c’è un Seravezza che vuole tenersi stretto il primato in classifica mentre il Real FQ non può sbagliare la “partita della vita“ nello scontro diretto fra penultime che ha fra le mura amiche col Cenaia; in Eccellenza c’è il Camaiore che gioca in casa ma al “Buon Riposo“ di Pozzi per mantenersi imbattutto sotto la gestione Cristiani; in Promozione sono in trasferta sia il Viareggio fresco di “titolo“ di campione d’inverno sia il Pietrasanta che deve iniziare la sua pronta risalita con Della Bona in panchina; e poi tutti gli incroci in Prima e Seconda categoria. Ecco il programma dettagliato, con designazioni arbitrali.

Serie D (19ª giornata). Nel secondo turno del girone di ritorno il Seravezza capolista (e reduce da 11 risultati utili di fila) può sfruttare gli scontri diretti tra le inseguitrici per allungare su qualcuno. Ci sono infatti Grosseto-Livorno (con gli amaranto reduci da una settimana di rivoluzione dopo le dimissioni del ds Pinzani e del tecnico Favarin) e Pianese-Follonica Gavorrano. Il verdazzurri di Amoroso vanno al “Pianigiani“ col San Donato Tavarnelle (arbitra Andrea Palmieri di Brindisi, assistito da Simone Polo Grillo di Pordenone e Francesco Foglietta di Foligno) e saranno senza lo squalificato 2003 Coly in difesa. Scontro diretto salvezza per il Real Forte Querceta che al “Necchi-Balloni“ domani alle 14.30 ospita il Cenaia (privo dello squalificato Macchia) contro cui perse 3-1 all’andata. Dirige Marco Giordano di Matera, coi guardalinee genovesi Nicolò Pasquini ed Enrico Conio. Il Real FQ non vince dal 19 novembre.

Eccellenza (17ª). Pure qui siamo alla seconda di ritorno. Il Camaiore (reduce da 18 punti fatti nelle 8 gare con Cristiani al timone) è in casa ma non al Comunale (troppo sciupato lì il campo) bensì al “Buon Riposo“ di Pozzi dove ospiterà il Pontebuggianese (2-2 all’andata):terna designata con Bonaventura Corti di Prato, Vincenzo Smecca di Carrara e Francesco Paoli di Piombino.

Promozione (18ª). Girata la boa, nella prima di ritorno il Viareggio (che mercoledì sera ha espugnato Monsummano 1-0 contro il Casalguidi prendendosi la corona invernale) domani sarà a Luco dove arbitrerà Lorenzo Danesi di Pistoia, coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Greta De Vanni di Livorno. Fuori pure il Pietrasanta, a Casalguidi (direttore di gara sarà Lorenzo Calise di Piombino; assistenti di linea Lorenzo Sordi e Francesco Ballarino di Firenze).

Prima categoria (16ª). Nel girone A in casa Capezzano col Mulazzo al “Cavanis“ (fischia Niccolo’ Scartabelli di Pistoia) e Corsanico col Romagnano a “Le Colline“ (Giacomo Barsotti di Livorno). Il Forte dei Marmi fa visita al CQS Pistoia (Lorenzo Pini di Firenze). Nel girone B la Torrelaghese in casa, stavolta al Marco Polo SC, col San Frediano (Jacopo Tedeschi di Carrara).

Seconda categoria (16ª). Fuori il Massarosa che va nella “Fossa dei Leoni“ contro l’Atletico Carrara (Pietro Luciani di Livorno) e lo Sporting Camaiore a Montignoso (Tommaso Guarguaglini di Livorno). In casa il Lido di Camaiore al “Benelli“ con la Filattierese (Alfonso Oliva di Lucca).