Il Seravezza si conferma secondo in classifica. Un pareggio a reti bianche in Maremma

Nella "partita della discordia" (dopo il doppio rinvio dei giorni scorsi per allerta meteo gialla legata al vento) allo “Zecchini” finisce senza né vincitori né vinti. E anche senza gol. Questo pari strizza l’occhio al Livorno, sempre più in fuga. Il Seravezza però avrebbe meritato assai di più del punto preso in terra maremmana, avendo imposto la propria superiorità nel gioco per lunghi tratti... finendo poi col rischiare la beffa su un paio di ripartenze in fondo.

Questo 0-0 è buono per allungare la striscia positiva a quattro gare (con 8 punti fatti) e soprattutto ad aumentare il numero dei clean-sheet: da tre gare di fila il Seravezza non prende gol... ed è la sesta volta nelle ultime 8 partite che i verdazzurri escono dal campo a porta inviolata. Inoltre è notevole anche il dato del rendimento in trasferta, dove la squadra di Lucio Brando ha perso solo una volta, a Siena (3-2) il 6 ottobre scorso.

Venendo alla cronaca, ieri il Grosseto poi alla fine si è presentato in campo coi recuperati Macchi, Sabelli e Riccobono mentre erano assenti gli squalificati Addiego Mobilio e Sacchini oltre all’infortunato capitan Cretella (il cui problema fisico rischia di esser più grave del previsto). Nel Seravezza out lo stirato Bedini mentre si è rivisto Bellini, che ha giocato il quarto d’ora finale. Il gioco uomo su uomo dei versiliesi prende il sopravvento fin da subito, attaccando con molti uomini e scambi di posizioni ma soprattutto dominando nel possesso palla e costringendo i grifoni a dover quasi sempre rincorrere. L’occasione più grossa capita nel recupero del primo tempo quando solo un miracolo di Raffaelli nega il gol di testa a bomber Benedetti. Ad inizio ripresa è Stabile a sfiorare il vantaggio ospite. Solo nel finale il Grosseto in contropiede sfiora quello che sarebbe stato un immeritato vantaggio prima con Marzierli e poi sull’asse Grasso-Sabelli.

: Raffaelli, Sabelli, Marzierli, Riccobono (55′ Sabattini), Nunziati, Dierna, Bolcano, Caponi, Macchi (83′ Chrysovergis), Benucci (86′ Grasso), Guerrini. (A disposizione: Piersanti, Lampret, Bojinov, Sane, Montemaggiore, Senigagliesi). All. Luigi Consonni.SERAVEZZA: Lagomarsini, Coly, Mosti (92′ Accorsini), Paolieri (83′ Salerno), Greco, Lepri (68′ Sforzi), Benedetti, Menghi, Bocci (58′ Sava), Sanzone, Stabile (77′ Bellini). (A disposizione: Borghini, Raineri, Conde, Bartolini). All. Lucio Brando.Arbitro: Mattia Mirri di Savona (assistenti Leo Posteraro di Verona e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto).Note: ammoniti Macchi (G), Sabelli (G) e Coly (S); angoli 2-5; recupero 1’ pt e 4′ st.