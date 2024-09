Il Seravezza va a Ostia, il Camaiore a Cecina. Per le zebre c’è il Fucecchio senza Sciapi

Dopo il mercoledì di Coppa e di recuperi di campionato ecco che torna la domenica classica del calcio dilettanti dalla Serie D in giù fino alla Seconda categoria. E oggi inizia anche la Terza categoria intanto con l’antipasto della Coppa provinciale.

Serie D (3ª giornata). Trasferta lunga ed insidiosissima per l’ancora imbattuto Seravezza Pozzi che sarà di scena sul campo dell’Ostia Mare Lido, squadra attrezzata per stare in alto. Arbitrerà Alessandro Angelo di Marsala, con assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Giovanni Di Meglio di Napoli. Intanto il difensore Maffei è ufficialmente passato in prestito al San Donato Tavarnelle mentre il fantasista Delorie è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro (operazione eseguita dal dottor Troiani e perfettamente riuscita). Inizia ora il percorso di recupero per tornare in campo.

Eccellenza (3ª). Alle 15 al Marco Polo Sports Center domani il Viareggio ospita il Fucecchio che sarà privo del bomber Sciapi (squalificato). Nelle zebre sempre out Bertacca, Morelli e Benassi (operato dal dottor Lo Presti lunedì a Bologna per la riparazione del menisco esterno del ginocchio destro). Dirigerà Gabriele Giusti di Livorno, coadiuvato da Matteo Particelli di Carrara e da Klevis Laci di Empoli. Fuori casa il Camaiore (nel crash-test a Cecina, dove fischia Guido Lachi di Siena assistito da Prashan Seneviratna e Gianni Gambini di Pontedera) ed il Real Forte Querceta (a Santa Croce sull’Arno con la Cuoiopelli: terna con Niccolò Carnevali di Prato, Lorenzo Dario Puccini di Pontedera e Andrea Tilli di Prato). Proprio il Real FQ in settimana si è rinforzato con il centrocampista Aurelio Stringara (2002 scuola Livorno ed ex di Pro Livorno Sorgenti e Crema).

Promozione (3ª). Domani alle 15.30 la partitissima è al “Pedonese“ a Marina con Pietrasanta-San Giuliano (arbitro Nicolò Andrea Briganti di Carrara, guardalinee Domenico De Stefano di Empoli e Gianluca Doronzo di Pistoia). Big-match pure per il Forte dei Marmi, in casa stavolta a “La Pruniccia“ di Strettoia con la Real Cerretese (Alessio Banfi di Pistoia, Nicola Mori di Livorno e Daniele Panighini di Carrara).

Prima categoria (2ª). Ci sono Capezzano-Corsagna al “Cavanis“ (Leonardo Palla di Pisa) e Folgor Marlia-Torrelaghese (Filippo Serpentoni di Pistoia).

Seconda categoria (2ª). Ci sono Massarosa-Folgore Segromigno Piano (Luca Martelli di Pisa) e Filattierese-Corsanico (Filippo Capetta di Carrara).